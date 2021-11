Die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd haben ab Montag (15. November) Angebote im Programm, die für Hobbyschrauber und Heimwerker interessant sein könnten: Wer seinen Hobbykeller oder die Schrauber-Werkstatt noch aufrüsten möchte, findet bei den Discounter nämlich Werkzeug zu günstigen Preisen im Angebot. AUTO BILD hat alle Infos für Sie!

Bei Aldi Nord gibt es ab Montag verschiedene Akku-Werkzeuge im Angebot, die nützlich im Garten, am Haus oder auch am Auto sein könnten. So gibt es von der Marke Ferrex eine Akku-Poliermaschine. Die Poliermaschine hat eine regelbare Leerlaufdrehzahl ziwschen 2300 und 4500 Umdrehungen pro Minute. Inklusive zweier Kunststoff-Polieraufsätze, aber ohne Akku und Ladegerät kostet die Poliermaschine 49,99 Euro.