en Audi A3 Sportback gibt es jetzt auch mit dem Antrieb aus dem Golf GTE ( hier geht es zum Fahrbericht ). Der Name, A3 45 TFSI e, ist zwar deutlich länger, aber die Zahlen bleiben gleich:. Als Verbrenner fungiert ein 1,4-Liter-Benziner mit 150 PS und 250 Nm, die E-Maschine bringt es auf 80 kW (109 PS) und 330 Nm. Im Sprint von 0 auf 100 km/h ist der A3 mit 6,8 Sekunden zwar eine Zehntelsekunde langsamer als der VW, dafür liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 232 km/h, sieben km/h höher als beim Golf. Und auch die rein elektrische Höchstgeschwindigkeit ist mit 140 km/h zehn km/h höher.Beim Laden nehmen sich die beiden allerdings nichts. Fünf Stunden dauert es, den leeren Akku mit 2,9 kW an einer Haushaltssteckdose aufzuladen.

Das digitale Cockpit ist im A3 immer an Bord, beim Plug-in-Hybrid gibt es spezielle Anzeigen. ©AUDI AG

Optisch ist der A3 Sportback mit diesem Antrieb etwas mehr auf Sport getrimmt. Geschwärzte Anbauteile und ein Singleframe-Gitter mit Einlegern in glänzendem Schwarz, getönte Scheiben, rote Bremssättel und Sportsitze, eine Zweizonen-Klimaanlage und ein Keylesss-Go sind ab Werk an Bord. Gegen Aufpreis gibt es natürlich Matrix-LED-Scheinwerfer. Deren Tagfahrlicht ist unterhalb der Scheinwerfer mit einem stilisierten "E" ausgestattet, als Erkennungszeichen für den Plug-in-Hybriden. Das digitale Kombiinstrument des A3 hat natürlich spezielle Anzeigen. So werden zum Beispiel der Ladezustand der Batterie und die Reichweite angezeigt.Damit ist der Audi günstiger als der Golf, der startet bei 41.667 Euro. Bei beiden Autos geht aber noch die Umweltprämie ab