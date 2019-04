Das Cockpit des AI:me ist reduziert. Ein großer Bildschirm scheint sich unterhalb der Windschutzscheibe um die Passagiere herumzuziehen.

Das kompakte Fahrzeug fährt reinelektrisch – das zumindest lässt der e-tron-Schriftzug am Heck vermuten. Das Design des Concept cars erinnert an einen Mini-Van und damit entfernt an den Audi A2, mit dem die Ingolstädter zwischen 1999 und 2005 ein unkonventionelles Fahrzeugkonzept in der Kleinwagenklasse anboten. Speziell die Heckansicht mit den aufrecht stehenden Rückleuchten lässt Ähnlichkeiten zum A2 erkennen. Der AI:me soll automatisiert fahren können. Anders als die Studie Aicon ( IAA 2017) besitzt der AI:me ein Lenkrad, das sich beim automatisierten Fahren diskret zurückzieht.. Der Innenraum des AI:me macht auf dem ersten Cockpit-Bild einen futuristischen Eindruck, obwohl die Designer Holz zu verbauen scheinen. Ein großer Monitor rahmt die Passagiere unterhalb der Frontscheibe ein.