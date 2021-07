Audi A8 könnte elektrisch werden und bereits 2025 auf der Straße unterwegs sein. Eine Studie zum Nachfolger der Limousine zeigen die Ingolstädter bereits in diesem Jahr auf der IAA 2021 (7. bis 12. September 2021) in München. Das Grandsphere concept ist eine von AUTO BILD hat schon einmal einen Blick in das Concept-Car werfen dürfen, offizielle Bilder von außen sind aber noch Verschlusssache. Gut, dass unser Illustrator bereits eine Zeichnung angefertigt hat. So könnte das Audi Grandsphere concept und damit der Vorgeschmack auf den kommenden A8 aussehen. Der nächstekönntewerden undauf der Straße unterwegs sein. Eineder Limousine zeigen die Ingolstädter bereits in diesem Jahr auf derDasist eine von drei Designstudien , die Schritt für Schritt enthüllt werden sollen und die optische Marschrichtung von Audi für die kommenden Jahre illustrieren werden.Gut, dass unser Illustrator bereits eine Zeichnung angefertigt hat. So könnte das Audi Grandsphere concept und damit der Vorgeschmack auf den kommenden A8 aussehen.

Selten war der Begriff Neuauflage so treffend. "Wir haben das Auto komplett neu gedacht", erklärt Marc Lichte, Designchef bei Audi, "und zwar von innen nach außen." Heißt: Zunächst wurde das Interieur der Grandsphere gestaltet, dann die Karosserie drum herum geschneidert. Üblicherweise werden Autos andersherum gebaut. Dass es auch so funktioniert, beweist die Studie eindrucksvoll. Von außen: eine schlanke Figur, ein fließendes Heck. Was ist das? Ein eleganter Kombi? Ein sportlicher Van? Ein cooles Crossover? Oder am Ende doch ein GT? Auf jeden Fall: ein geniales Auto, hinreißend aus jedem Blickwinkel. Vor allem von hinten rechts, dann sieht aus, also ob die Motorhaube zwei Meter lang wäre.

Der Blick von oben zeigt das großzügige Raumgefühl der Studie.





Audi Grandsphere ist elektrisch unterwegs



Ist sie aber nicht, ist nicht nötig. Vorne steckt kein Verbrenner drin, der Grandsphere fährt elektrisch. Wenn er 2025 in Serie geht, sind Benziner und Diesel bei Audi längst ein Auslaufmodell. Genug geschwärmt, jetzt wollen wir wissen, wie der Grandsphere innen aussieht. Das Design-Team hat die neuen Freiheiten – vor allem das Mehr an Platz, weil großvolumiger Motor, Getriebe und Abgasanlage wegfallen – eindrucksvoll genutzt. Und sie haben die Plätze getauscht. Sie erinnern sich: vorne links war bislang der Arbeitsplatz des Fahrers. Wer in der Luxusklasse entspannt reisen wollte, saß bislang hinten rechts. Doch jetzt ist Vorne das neue Hinten.

Sitze mit Lounge-Feeling sollen die Zukunft sein. Die Zimmerpflanze wird es wohl nicht in die Serie schaffen.





Innenraum bietet jede Menge Platz im Audi



Hier ist Platz ohne Ende, das Armaturenbrett wird auf ein großflächiges Display von A-Säule zu A-Säule reduziert, und das rutscht richtig weit nach vorne. An Schalter, Tasten oder Touchscreens muss man nicht mehr rankommen, es reicht, die gewünschten Bedienfelder anzuschauen, dann versteht der Audi, was man von ihm will. Stichwort: Eye-Tracking. Wer doch noch drehen und drücken will, kann das in der Armauflage in den Türen tun; dort haben die Designer einen Controller untergebracht.

Ohne B-Säule soll der Einstieg in das Concept-Car komfortabel sein. Ob das auch der A8 bekommt?





Ansonsten: Lounge-Atmosphäre, große Fenster, Bar in der Mittelkonsole, Grünpflanze, kein Leder – und bequeme Sessel, die sich um 60 Grad nach hinten klappen lassen. Denn: Selber lenken muss im Serien-Grandsphere keiner mehr – wenn er nicht will. Das Lenkrad klappt weg, wenn es nicht gebraucht wird, der A8-Nachfolger fährt autonom nach Level 4.