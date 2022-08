Der Volvo XC40 hat im fünften Jahr seines Bestehens endlich eine konkurrenzfähige Multimedia. Die Schweden bauen auch in ihr 4,44-Meter-SUV ein Google-basiertes System ein, bei unserem Testwagen in der höchsten Ausstattungslinie "Ultimate" klappte sogar die Sprachbedienung endlich so, wie wir das von Audi und BMW seit Jahren kennen. Also "Fahr mich nach Hamburg zum Axel-Springer-Platz 1" oder "Spiel Radio NDR 2", und das System reagiert in Sekundenschnelle. Was sollen wir sagen: Das kann man ja für ein Auto um die 50.000 Euro auch erwarten!