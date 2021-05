D a kann man sich nur wundern! Ein so üppig ausgestatteter Preis für alle Extras betrug vor nur drei Jahren satte 25.000 Euro: darunter so kostbare Dinge wie Panorama-Dach, Laufleistung von über 150.000 Kilometern, doch das ist beim Q5 keine Seltenheit – und eigentlich auch kein Problem. Die nächste Skurrilität: Handschaltung! Extrem selten beim Q5 , weit über 90 Prozent der Kunden entschieden sich für das Q5 -Tests kennen wir auch nur das DSG – und waren stets begeistert. Denn die Doppelkupplung schaltete fast so sanft und ruckfrei wie eine Wandlerautomatik. Auch um die Langzeithaltbarkeit des DSG ist es inzwischen gut bestellt. Die Handschaltung in unserem Testwagen fühlt sich dagegen vollkommen fertig an. Keine exakte Führung, gnubbelig im Anschlag, und die Gebrauchtwagen mit Garantie 18.230 € Audi Q5 2.0 TDI quattro s-line, Diesel 118.900 km 118.900 km 130 kW (177 PS) 130 kW (177 PS) 12/2013 12/2013 Anfragen Zum Inserat Diesel, 6 l/100km (komb.) CO2 159 g/km* 18.790 € Audi Q5 2.0 TDI, Diesel 149.697 km 149.697 km 140 kW (190 PS) 140 kW (190 PS) 08/2016 08/2016 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.8 l/100km (komb.) CO2 126 g/km* 18.990 € Audi Q5 2.0 TDI, Diesel 145.274 km 145.274 km 140 kW (190 PS) 140 kW (190 PS) 10/2016 10/2016 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.8 l/100km (komb.) CO2 126 g/km* 19.390 € Audi Q5 2.0 TDI Quattro Clima Sihzg Glanzpaket, Diesel 99.600 km 99.600 km 130 kW (177 PS) 130 kW (177 PS) 05/2014 05/2014 Anfragen Zum Inserat Diesel, CO2 0 g/km* 19.979 € Audi Q5 2.0 TDI quattro S line, Diesel 78.000 km 78.000 km 130 kW (177 PS) 130 kW (177 PS) 08/2014 08/2014 Anfragen Zum Inserat Diesel, 6 l/100km (komb.) CO2 159 g/km* 20.780 € Audi Q5 2.0 TDI quattro S line Sport, Diesel 112.149 km 112.149 km 140 kW (190 PS) 140 kW (190 PS) 03/2015 03/2015 Anfragen Zum Inserat Diesel, CO2 0 g/km* 20.890 € Audi Q5 2.0 TDI quattro S-Line", Diesel 84.990 km 84.990 km 130 kW (177 PS) 130 kW (177 PS) 07/2014 07/2014 Anfragen Zum Inserat Diesel, 6 l/100km (komb.) CO2 159 g/km* Audi Q5 2.0 TDI quattro s-line, Diesel + 78224 Singen, Gohm + Graf Hardenberg GmbH Audi Q5 2.0 TDI, Diesel + 52349 Düren, CarNext.com DE GmbH Düren Audi Q5 2.0 TDI, Diesel + 52349 Düren, CarNext.com DE GmbH Düren Audi Q5 2.0 TDI Quattro Clima Sihzg Glanzpaket, Diesel + 49688 Lastrup, Peek Motors GmbH & Co. KG Audi Q5 2.0 TDI quattro S line, Diesel + 26135 Oldenburg, Audi Zentrum Oldenburg Audi Q5 2.0 TDI quattro S line Sport, Diesel + 48153 Münster, Senger AZ Münster GmbH | Audi Zentrum Münster Audi Q5 2.0 TDI quattro S-Line", Diesel + 74523 Schwäbisch Hall, Auto Koch GmbH In Kooperation mit a kann man sich nur wundern! Ein so üppig ausgestatteter Audi Q5 für deutlich unter 30.000 Euro? Allein der: darunter so kostbare Dinge wie Panorama-Dach, Head-up-Display , verschiebbare Rückbank, schwenkbare Anhängerkupplung, großes S-Line- und Assistenz-Paket, Matrix-LED-Scheinwerfer – wow! Ganz amtlich ist allerdings auch die, doch das ist beimkeine Seltenheit – und eigentlich auch kein Problem. Die nächste Skurrilität: Handschaltung! Extrem selten beim, weit über 90 Prozent der Kunden entschieden sich für das Doppelkupplungsgetriebe . Aus-Tests kennen wir auch nur das DSG – und waren stets begeistert. Denn die Doppelkupplung schaltete fast so sanft und ruckfrei wie eine Wandlerautomatik. Auch um die Langzeithaltbarkeit des DSG ist es inzwischen gut bestellt. Die. Keine exakte Führung, gnubbelig im Anschlag, und die Kupplung rupft teilweise – oha!

Verzogenes Fahrwerk durch steten Kontakt mit Bordsteinkanten

Hier liegt einiges im Argen: Der Q5 zieht nach rechts. Dazu gesellen sich unter Last Stöße aus dem Antriebsstrang. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD Lenkrad leicht schief steht und der Q5 nach rechts zieht. Dazu kommen unter Last besorgniserregende Stöße aus dem Antriebsstrang, die sich bei Lenkeinschlag verstärken. Was diese Stöße verursacht, konnten wir auch auf der Hebebühne nicht ermitteln, wo der Q5 mit trockenem Antrieb einen guten Eindruck machte. Doch die Vermutung liegt nah, dass die Dämpfungselemente der Antriebsaufhängung verschlissen sind und die übermäßige Windung von Motor und Getriebe das Geräusch verursacht. Der Grund für das verzogene Fahrwerk ist dagegen schnell ersichtlich: Durch steten Kontakt mit Bordsteinkanten sind die Flanken aller Reifen regelrecht weggeschliffen. Welcher Anfänger war nur mit diesem Q5 unterwegs? Die Antwort: ganz viele. Drei kleine Bohrungen in den Außenspiegelgehäusen verraten: Dieser Q5 war mal ein Fahrschulwagen. Aha! Das erklärt, warum Fahrwerk und Antriebsstrang so leiden mussten. Denn auch die Technische Daten: Audi Q5 2.0 TDI Motor Vierzylinder, Turbo, vorn längs Ventile/Nockenwellen 4/2 Hubraum 1968 cm³ Leistung 140 kW (190 PS) bei 3800/min Drehmoment 400 Nm bei 1750/min Höchstgeschw. 223 km/h 0–100 km/h 7,6 s Tank/Kraftstoff 70 l/Diesel Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Allrad Länge/Bereite/Höhe 4663/1893/1659 mm Kofferraumvolumen 550-1550 l Leergewicht/Zuladung 1902/538 kg Auf der Landstraße fällt auf, dass dassteht und dernach rechts zieht. Dazu kommen unter Last, die sich bei Lenkeinschlag verstärken. Was diese Stöße verursacht, konnten wir auch auf der Hebebühne nicht ermitteln, wo dermit trockenem Antrieb einen guten Eindruck machte. Doch die Vermutung liegt nah, dass diesind und die übermäßige Windung von Motor und Getriebe das Geräusch verursacht. Der Grund für das verzogene Fahrwerk ist dagegen schnell ersichtlich: Durch steten Kontakt mit Bordsteinkanten sind die. Welcher Anfänger war nur mit diesemunterwegs? Die Antwort: ganz viele. Drei kleine Bohrungen in den Außenspiegelgehäusen verraten:. Aha! Das erklärt, warum Fahrwerk und Antriebsstrang so leiden mussten. Denn auch die Anhängerkupplung war für den B96-Führerschein regelmäßig in Gebrauch.

Trotz der Fahrschulblessuren ist der Q5 qualitativ okay

Mit an Bord: scharf auflösendes Virtual Cockpit, Pixelfehler sind sehr selten. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD Audi pre sense" die Gurte und schließt die Fenster. Auch am Zustand des Innenraums gibt es wenig auszusetzen. Nur das Lenkrad ist speckig geworden von den schwitzigen Händen der Fahrschüler. Aufbereiter behandeln das Leder in solchen Fällen mit einem speziellen Benzin. Fällt nur noch auf, dass die Hebel der manuellen Sitzhöhenverstellung auf beiden Seiten ausgenudelt sind und an der Kunststoffverkleidung der Vordersitze schleifen. Das passt, wie auch die zickenden Fensterheber, trotz der Vorgeschichte dieses Fahrzeugs nicht so recht ins Bild. Denn trotz seiner Fahrschulblessuren ist der Q5 qualitativ okay und frei von jeglichem Geklapper, federt nach wie vor straff. Ein Denkanstoß zum Schluss: Vergleichbare Q5 ohne Fahrschuleinsatz kosten mindestens 30.000 Euro. Für das Abdecken der Augenringe werden bei unserem Modell wohl gut 2000 Euro fällig. Dann sind zwar auch die Löcher in den Außenspiegeln verschwunden. Das komische Gefühl im Bauch dürfte aber bleiben. ( Gebrauchtwagen-Test Audi Q5 zur Galerie Fazit: Der Preis ist angesichts der Ausstattung verlockend, empfehlenswerter ist ein Q5 aber aus gepflegter Hand. Den gibt es dann mit weniger Extras zum gleichen Tarif, und der ist eine echt solide Sache. Kosten: Audi Q5 2.0 TDI Unterhalt Testverbrauch 7,4 l D/100 km CO2 197 g/km Inspektion 300-650 Euro Haftpflicht (15)* 456 Euro Teilkasko (25)* 197 Euro Vollkasko (23)* 505 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 269 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 1115 Euro Anlasser (AT) 1059 Euro Wasserpumpe 719 Euro Zahnriemen 759 Euro Hauptschalldämpfer 685 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 898 Euro Bremsscheiben und -klötze 738 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15 000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer Schiebedach, Navi Spracheingabe und die Assistenzsysteme funktionieren tadellos. Bei Gefahr strafft "pre sense" die Gurte und schließt die Fenster. Auch. Nur das Lenkrad ist speckig geworden von den schwitzigen Händen der Fahrschüler. Aufbereiter behandeln das Leder in solchen Fällen mit einem speziellen Benzin. Fällt nur noch auf, dass die. Das passt, wie auch die zickenden Fensterheber, trotz der Vorgeschichte dieses Fahrzeugs nicht so recht ins Bild. Denn trotz seiner Fahrschulblessuren ist derund frei von jeglichem Geklapper, federt nach wie vor straff. Ein Denkanstoß zum Schluss: Vergleichbareohne Fahrschuleinsatz kosten mindestens 30.000 Euro. Für das Abdecken der Augenringe werden bei unserem Modell wohl gut 2000 Euro fällig. Dann sind zwar auch die Löcher in den Außenspiegeln verschwunden. Das komische Gefühl im Bauch dürfte aber bleiben. ( Mehr Infos, Tests und Videos zum Audi Q5 Der Preis ist angesichts der Ausstattung verlockend, empfehlenswerter ist einaber aus gepflegter Hand. Den gibt es dann mit weniger Extras zum gleichen Tarif, und der ist eine echt solide Sache.