Kompakt-SUV nicht 300 PS unter die Haube zu packen. Aber auch mindestens einen, warum genau das den Nerv vieler Benzinblüter trifft: Es macht einfach tierischen Spaß. Und ganz ehrlich: Das Leben ist nun wahrlich schon ernst genug. Also schnappen wir uns den frisch gelifteten Es gibt 1000 gute Gründe, einem kaum mehr als 4,20 Meter langennicht 300unter die Haube zu packen. Aber auch mindestens einen, warum genau das den Nerv vieler Benzinblüter trifft: Es macht einfach tierischen Spaß. Und ganz ehrlich: Das Leben ist nun wahrlich schon ernst genug. Also schnappen wir uns den frisch gelifteten VW T-Roc R und seinen Technikbruder Audi SQ2 und geben einfach ungeniert Gas.

Beide Kontrahenten stehen auf dem grundvernünftigen Konzernbaukasten MQB (Modularer Querbaukasten). Der 2016 gestartete Q2 nutzt noch die erste Generation (ab 2012, Golf 7), der 2017 gelaunchte T-Roc die in die Größen A0, A1 und A2 gesplittete zweite Auflage (ab 2015, Tiguan 2 auf A2) in der Ausführung A1 ( Seat Ateca 2016/Skoda Karoq 2017).

Das Facelift bringt dem T-Roc ein neues Gesicht

Auch nach dem Facelift bleibt das kleine VW-SUV sich sehr treu. Im Kühlergrill gibt es jetzt einen durchgehenden LED-Streifen, darunter verstärkt eine schwarze Zierleiste den flotter und freundlicher wirkenden Gesichtsausdruck. Schwarz lackierte Blenden zieren auch das Heck, die LED-Signatur der Rücklichter erinnert stärker an den Golf.

Der SQ2 ist fein gemacht, aber weniger modern

Modellpflege im Oktober 2020 unverändert. Und das ist keinesfalls schlecht so. Großer Grill, schwarze Einsätze, dynamischer Blick – übersehen lässt sich das kleinste Audi-SUV im Rückspiegel nicht, aggressiv oder optisch nötigend kommt es aber auch im S-Kleid nicht daher. Ein stimmiges Design. Das der Q2 auch bis zum Lebensende auftragen wird – einen Nachfolger soll es nach offizieller Audi-Ansage nicht mehr geben. Der SQ2 zeigt sich seit derim Oktober 2020 unverändert. Und das ist keinesfalls schlecht so. Großer Grill, schwarze Einsätze, dynamischer Blick – übersehen lässt sich das kleinste Audi-SUV im Rückspiegel nicht, aggressiv oder optisch nötigend kommt es aber auch im S-Kleid nicht daher. Ein stimmiges Design. Das der Q2 auch bis zum Lebensende auftragen wird – einen Nachfolger soll es nach offizieller Audi-Ansage nicht mehr geben.

Apple CarPlay und Android Auto ermöglicht er (anders als der SQ2) auch ohne Kabel. Die Navi -Karte lässt sich bei beiden im Vollformat in den digitalen Instrumenten einspielen, die Sprachbedienung des Audi versteht frei gesprochene Anweisungen aber schlechter als die im Innen präsentiert der Audi dann zwar die bessere Materialqualität, wirkt aber weniger modern als der VW, der schon die dritte Generation des Modularen Infotainment-Baukastens (MIB 3) nutzt.ermöglicht er (anders als der SQ2) auch ohne Kabel. Die-Karte lässt sich bei beiden im Vollformat in den digitalen Instrumenten einspielen, die Sprachbedienung des Audi versteht frei gesprochene Anweisungen aber schlechter als die im T-Roc , eine Sprachaktivierung fehlt dem SQ2 ganz. Und lässt sich (anders als aktuelles Kartenmaterial) auch nicht "over the air" nachrüsten.

Fahrzeugdaten Modell Audi SQ2 TFSI quattro VW T-Roc R 2.0 TSI 4Motion Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2* Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Ottopartikelfilter Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1984 cm³ 221 (300)/5300 400/2000 250 km/h Siebengang-Doppelkupplung Allradantrieb Scheiben/Scheiben 235/40 R 19 Y Hankook Ventus S1 Evo 2 8 x 19" 189 g/km 8,3 l/100 km 55 l Super Plus Serie 69 dB(A) 1400/750 kg 75 kg 355–1000 l 4216/1802–2009**/1524 mm 2594 mm 48.200 Euro 51.620 Euro Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1984 cm³ 221 (300)/5300 400/2000 250 km/h Siebengang-Doppelkupplung Allradantrieb Scheiben/Scheiben 235/40 R 19 Y Hankook Ventus S1 Evo 2 8 x 19" 199 g/km 8,8 l/100 km 55 l Super Plus Serie 71 dB(A) 1700/750 kg 80 kg 392–1237 l 4236/1819–2012**/1559 mm 2594 mm 48.445 Euro 51.445 Euro

Der T-Roc beherrscht diese modernen Spielarten, über "Hallo Volkswagen" können Navi und Radio bedient werden, die Klimasteuerung muss allerdings über wenig funktionale Touchslider erfolgen. Die sind im VW auch für laut/leise zuständig, während der Audi nicht nur dort auf echte Knöpfe und Tasten setzt. Der eher kleine Monitor im SQ2 reagiert aufs Antouchen allenfalls mit fettigen Fingerprints, die Steuerung des Multimediasystems übernimmt ein Dreh-Drück-Steller auf der Mittelkonsole im Stile des iDrive von BMW.

Wie bei den Münchnern dürften die Tage dieses Bedienkonzepts aber gezählt sein – obwohl es für eine ablenkungsarme Steuerung der zahlreichen Funktionen während der Fahrt nichts Besseres gibt. Mit dem Facelift breiten sich die ziemlich sensiblen Touchelemente im VW auch auf dem Lenkrad aus, ein blaues R kennzeichnet den Fahrmodus-Knopf.

In Fahrt herrscht annähernd Gleichstand



Sportfahrwerk und ohne Dämpferverstellung antretenden SQ2 ein klarer Vorteil. Nicht dass es eine Strafe wäre, im Audi zu reisen, auf richtig fiesen Schlaglochpisten federt er dann aber doch eine Spur grantiger an. Zoom Bei den Fahrleistungen nehmen sich die beiden Konzernbrüder wenig – und sie sind leider auch gleich durstig.

Wer ihn berührt, kann seinen T-Roc eher komfortabel oder lieber sportlich abstimmen. Dank adaptiver Dämpfer lässt sich so auch der Abrollkomfort absoften – gegenüber dem stets mitund ohne Dämpferverstellung antretenden SQ2 ein klarer Vorteil. Nicht dass es eine Strafe wäre, im Audi zu reisen, auf richtig fiesen Schlaglochpisten federt er dann aber doch eine Spur grantiger an.

Zudem bietet der T-Roc auf allen Plätzen sowie im Kofferraum mehr Platz, unterstützen seine Vordersitze uns besser, fühlen die Oberschenkel überall ein paar Zentimeter mehr Auflage – auf Langstrecke kauft der Wolfsburger seinem Ingolstädter Pendant klar den Schneid ab.

Messwerte Modell Audi SQ2 TFSI quattro VW T-Roc R 2.0 TSI 4Motion Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung 0–200 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 1,9 s 4,9 s 7,7 s 11,6 s 19,6 s 2,6 s 3,2 s 1581/479 kg 60/40 % 11,2/11,2 m 620 mm 35,2 m 33,7 m 57 dB(A) 65 dB(A) 69/73 dB(A) 7,1 l SP/100 km 9,7 l SP/100 km (+17 %) 14,9 l SP/100 km 229 g/km 565 km 1,8 s 4,8 s 7,6 s 11,6 s 20,3 s 2,5 s 3,2 s 1540/520 kg 60/40 % 11,2/11,2 m 615 mm 35,4 m 33,5 m 58 dB(A) 65 dB(A) 69/72 dB(A) 7,2 l SP/100 km 9,6 l SP/100 km (+9 %) 14,6 l SP/100 km 228 g/km 570 km



Was die reinen Fahrleistungen angeht, gibt es ein klares Remis. Kein Wunder, bei beiden liefert der bekannte Zweiliter-TSI 300 PS über einen Doppelkuppler mit sieben Stufen an alle vier Räder. So liegt der T-Roc R bis 100 km/h eine Zehntel vorn, bis Tempo 200 schnappt der SQ2 sich 0,7 Sekunden Vorsprung, beiden gebieten die Hersteller erst bei 250 km/h Einhalt. Kein Unterschied auch beim Direktschaltgetriebe, das hüben wie drüben unauffällig und schnell arbeitet, nur im Schiebebetrieb manchmal ein wenig unsortiert wirkt und nicht sofort die passende Übersetzung findet. Weitere Details zum Test gibt es in der Bildergalerie.