Die Monatsrate für den 408 PS starken Audi e-tron beträgt 759 Euro. 1500 Kilometer sind pro Monat ohne Aufpreis enthalten. Einziger Haken: Der Audi wird nicht bei einem Händler in Heimatnähe bereitgestellt, sondern muss selbst in München, Memmingen oder Aachen abgeholt werden. Wer in Berlin oder Flensburg wohnt, kommt um eine lange Anreise nicht herum. Aber das ist bei einer Werksabholung in Ingolstadt auch nicht anders. Eine Zustellung an die Heimatadresse bietet Like2Drive in der Regel für 249 Euro Aufpreis an.