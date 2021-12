War es aber nicht. Denn bislang sind wir zwar unbeschwert gefahren, aber auch ohne Blick nach vorn. Nach vielen Jahren des "Weiter so" brechen wir nun auf in eine klimaverträgli­chere Zeit. Eine, die hoffen lässt.

Natürlich wird die Autowelt immer verwirrender, fällt die Wahl des richtigen Wagens schwerer. Viele fragen sich: Kann ich noch einen neuen Diesel kaufen ? Aber es ist doch so: Wer 2022 noch einen Verbrenner kauft, macht damit nichts falsch, wenn er das Auto lange fahren will. Derjenige bekommt ausgereifte Technik und wird dank moderner, schadstoffarmer Motoren noch viele Jahre Freude daran haben.

Andere wiederum können sich dank massiver Kaufprämie vom Staat und von den Herstellern ihr erstes E-Auto zulegen. Die Prämie macht den Elektroauto-Kauf in manchen Fällen sogar für diejenigen erschwinglich, für die bislang nur ein Gebrauchter drin war. Gerade bei den elektrifizierten Autos kommen immer bessere Modelle auf den Markt, Plug-in-Hybride erleichtern den Umstieg für Langstreckenfahrer. Die Reichweiten werden größer , die Lade-Infrastruktur wird immer besser ausgebaut, viele Menschen und Betriebe schaffen eine Wallbox an. Kurz: Diewerden trotz vieler Hindernisse immer besser. Und warten Sie mal ab: In einigen Jahren sind so viele elektrifizierte Wagen als Gebrauchte auf dem Markt, sodass gut erhaltene Autos mit ausreichender Reichweite günstig werden.