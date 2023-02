Meist gibt es Autostromtarife in zwei verschiedenen Varianten. Bei Variante Nummer eins wird über den Hausstromzähler abgerechnet. Wie viel Strom ins E-Auto fließt, wird dabei nicht exakt ausgewiesen. Daher setzt der Stromversorger eine Mischkalkulation an. Diese Variante eignet sich am besten für E-Auto-Fahrer , die weniger als 10.000 Kilometer im Jahr zurücklegen.