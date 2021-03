BMW 128ti, Ford Focus ST, VW Golf GTI: Test, Motor, Preis

Platz 1 mit 285 von 400 Punkten: Ford Focus ST. Toller Sound, knackige Schaltung, sehr sportliches Handling, fairer Preis. Höchster Verbrauch.

Platz 2 mit 283 von 400 Punkten: VW Golf GTI. Kräftiger, kultivierter Motor und weit gespreiztes Fahrwerk. Bester Allrounder, als Sportler nicht top.

Platz 3 mit 281 von 400 Punkten: BMW 128ti. Sehr starker Motor, Automatik serienmäßig, gute Sitze, exakte Lenkung. Aber sehr hart, höchster Preis. Toller Sound, knackige Schaltung, sehr sportliches Handling, fairer Preis. Höchster Verbrauch.Kräftiger, kultivierter Motor und weit gespreiztes Fahrwerk. Bester Allrounder, als Sportler nicht top.Sehr starker Motor, Automatik serienmäßig, gute Sitze, exakte Lenkung. Aber sehr hart, höchster Preis.

2002 turbo, den BMW mit 170 PS und spiegelverkehrtem Schriftzug auf dem Frontspoiler (fürs Überholprestige) 1973 punktgenau zur Ölkrise präsentierte. Auch beim aktuellen Kompakten der Baureihe F40 wird mit dem M135i xDrive an der Spitze geklotzt und nicht gekleckert. Doch das hat seinen Preis, unter 50.000 Euro geht nichts. Zu viel für die klassischen GTI-Käufer. Die soll jetzt der neue 128ti mit Diät nach Maß abgreifen: Front- statt Allradantrieb, 265 statt 306 PS. Es gibt schlimmere Verzichtserklärungen, auch wenn Markenfans beim Frontantrieb noch immer der Seppelhut hochgeht. Ford- und VW-Fahrer kennen es nicht anders. Der Focus ST tritt in dieser Klasse mit strammen 280 PS an, der Klassiker aus Wolfsburg, der VW Golf GTI, kommt auf 245 PS. Dass es den Münchnern nicht an Selbstbewusstsein mangelt, wissen wir spätestens seit dem, den BMW mit 170 PS und spiegelverkehrtem Schriftzug auf dem Frontspoiler (fürs Überholprestige)punktgenau zur Ölkrise präsentierte. Auch beim aktuellen Kompakten der Baureihe F40 wird mit deman der Spitze geklotzt und nicht gekleckert. Doch das hat seinen Preis, unter 50.000 Euro geht nichts. Zu viel für die klassischen GTI-Käufer. Die soll jetzt der neuemit Diät nach Maß abgreifen:, 265 statt 306 PS. Es gibt schlimmere Verzichtserklärungen, auch wenn Markenfans beim Frontantrieb noch immer der Seppelhut hochgeht. Ford- und VW-Fahrer kennen es nicht anders. Dertritt in dieser Klasse mit strammen 280 PS an, der Klassiker aus Wolfsburg, der, kommt auf 245 PS.

Auch bei der Optik setzt der 128ti voll auf Angriff

BMW 128ti (2020): Neuvorstellung - Motor - Preis - Marktstart - Info Der neue BMW 128ti mit M135i-Motor ist ganz auf Fahrspaß ausgelegt Zur Videoseite leichtfüßigen Fahrspaß soll beim BMW schon das "ti" im Namen erinnern. Es steht für "Turismo Internazionale" und ist eine Hommage an den 2002 ti von 1968. Insignien an Schwellern und Mittelarmlehne halten die Erinnerungen wach. Während die grelle M-Show bei Heißblütern gut ankommt, bleiben Understatementliebhaber mit Leistungslust eher hilflos zurück und schielen über die Spoilerwelten des Focus hinweg eher zum Golf. Der hält sich wie immer optisch dezent zurück. Beim Sound allerdings auch. Wie auch beim BMW wirkt sein Gebrabbel eher dürftig und macht wenig an. Klingt okay, mehr aber nicht. Wie es besser geht, zeigt der Focus ST, dessen Sportauspuff lustvoll sprotzend um Einfahrt auf den Handlingkurs des Contidroms bittet. Da ist der BMW längst unterwegs und dreht ein paar erste vorsichtige Runden. Um den Makel des Frontantriebs auszugleichen, bekam er ein Torsendifferenzial, für zusätzlichen Fahrspaß wurden die weicheren Hinterachslager auf hilfreiches Eindrehen getrimmt, die Tragfedern steifer gemacht. Ansoll beim BMW schon das "ti" im Namen erinnern. Es steht für "Turismo Internazionale" und ist eine Hommage an den 2002 ti von 1968. Insignien an Schwellern und Mittelarmlehne halten die Erinnerungen wach. Während die grelle M-Show bei Heißblütern gut ankommt, bleiben Understatementliebhaber mit Leistungslust eher hilflos zurück und schielen über die Spoilerwelten des Focus hinweg eher zum Golf. Der hält sich wie immerzurück. Beim Sound allerdings auch. Wie auch beim BMW wirkt sein Gebrabbel eher dürftig und macht wenig an. Klingt okay, mehr aber nicht. Wie es besser geht, zeigt der, dessen Sportauspuff lustvoll sprotzend um Einfahrt auf den Handlingkurs des Contidroms bittet. Da ist der BMW längst unterwegs und dreht ein paar erste vorsichtige Runden. Um denauszugleichen, bekam er ein Torsendifferenzial, für zusätzlichen Fahrspaß wurden die weicheren Hinterachslager auf hilfreiches Eindrehen getrimmt, die Tragfedern steifer gemacht.

Der VW Golf GTI gefällt mit seiner Ausgewogenheit

VW Golf 8 GTI (2020): Test - Rennstrecke - Motor - Info Der Golf 8 GTI gibt auf der Rennstrecke Vollgas Zur Videoseite 18-Zöllern und Michelin Sport-Puschen vor. Die Mühe geht nur teilweise auf. Zwar legt der BMW, auch dank der serienmäßigen Achtstufenautomatik, die hier trotzdem etwas flotter agieren dürfte, am schnellsten los, schießt ohne spürbare Antriebseinflüsse oder Traktionsprobleme in unter sechs Sekunden auf 100. In schnell gefahrenen Kurven aber schiebt er – anders als von BMW versprochen – doch hilflos über die Vorderräder und kann nicht genug Grip aufbauen. Das mag sicher und kalkulierbar sein, spaßig geht anders. Andere Hersteller empfehlen in solchen Fällen gern ein Absenken des Reifendrucks. Weil BMW aber nur einen Druck vorgibt, testen wir auch nur mit diesem Druck. Spürbar besser gegenüber den Kassenmodellen wurde die fein justierte Lenkung, die exakter und linearer arbeitet, weniger kippelig als bei 116i und Co. Zudem rollt der 128ti ohne Aufpreis mitvor. Die Mühe geht nur teilweise auf. Zwar legt der BMW, auch dank der, die hier trotzdem etwas flotter agieren dürfte, am schnellsten los, schießt ohne spürbare Antriebseinflüsse oder Traktionsprobleme in. In schnell gefahrenen Kurven aber schiebt er – anders als von BMW versprochen – doch hilflos über die Vorderräder und kannaufbauen. Das mag sicher und kalkulierbar sein, spaßig geht anders. Andere Hersteller empfehlen in solchen Fällen gern ein Absenken des Reifendrucks. Weil BMW aber nur einen Druck vorgibt, testen wir auch nur mit diesem Druck. Spürbar besser gegenüber den Kassenmodellen wurde die, die exakter und linearer arbeitet, weniger kippelig als bei 116i und Co.

Etwas mehr Kompromissbereitschaft abseits der Rennstrecke wünschen wir uns dagegen beim Fahrwerk. Während Golf und Focus auf verstellbare Dämpfer setzen, kennt der 1er im sportlichen M-Trimm nur eine Gangart: die harte Tour. Das ergibt auf der Handlingstrecke auch Sinn und macht Spaß, auf löchrigen Landstraßen fliegen einem allerdings die Plomben raus. Und Langstrecken werden trotz der sehr angenehmen und gut zupackenden Sportsitze zur Tortur.

Sportlichen Fahrern legen wir den Ford Focus ST ans Herz

Ford Focus ST (2020): Test - Info - Kompaktsportler Erste Fahrt im neuen Focus ST Zur Videoseite alltagstauglich fährt sich dagegen der Golf GTI. Trotz stattlicher 19-Zoll-Räder (1585 Euro) pariert er Gemeinheiten der Straße lässig und galant, um kurz darauf im Sportmodus wie ein Brett in der Kurve zu liegen. Liegen tut dann allerdings auch die Besatzung, die hübsch garnierten Standardsitze sind etwas weich und geizen beim Seitenhalt. Leichtgängig und linear funktioniert die Lenkung, nur die Schaltung tanzt mit ihren langen und etwas knochigen Wegen etwas aus der Reihe. Ansonsten erweist sich der Golf ähnlich wie der BMW als klassischer Untersteuerer, der im Ernstfall geradeaus aus der Kurve rubbelt. Der Ford ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Wer es in der Kurve mit der Geschwindigkeit übertreibt oder den Gasfuß unvermittelt löst, wird mit einem wunderbar leicht einlenkenden Heck belohnt. Nie kritisch, immer berechenbar, aber eben mit Gänsehautgarantie. Dazu passt auch die sehr exakte, in der Mittellage fast schon etwas zu nervöse Lenkung. Die leichte Anfahrschwäche des 2,3-Liter-Motors lässt sich dank sehr exakter Schaltung mit verkürzten Wegen gut kaschieren. Fahrwerk und Sitze sind hart, aber nie gemein. Durch und durchfährt sich dagegen der. Trotz stattlicher(1585 Euro) pariert er Gemeinheiten der Straße lässig und galant, um kurz darauf im Sportmodus wie ein Brett in der Kurve zu liegen. Liegen tut dann allerdings auch die Besatzung, diesind etwas weich und geizen beim Seitenhalt. Leichtgängig und linear funktioniert die Lenkung, nur die Schaltung tanzt mit ihren langen und etwas knochigen Wegen etwas aus der Reihe. Ansonsten erweist sich der Golf ähnlich wie der BMW als, der im Ernstfall geradeaus aus der Kurve rubbelt. Derist aus einem anderen Holz geschnitzt. Wer es in der Kurve mit der Geschwindigkeit übertreibt oder den Gasfuß unvermittelt löst, wird mit einem wunderbarbelohnt. Nie kritisch, immer berechenbar, aber eben mit Gänsehautgarantie. Dazu passt auch die sehr exakte, in der Mittellage fast schon etwas zu nervöse Lenkung. Diedes 2,3-Liter-Motors lässt sich dank sehrmit verkürzten Wegen gut kaschieren. Fahrwerk und Sitze sind hart, aber nie gemein.

Ford ist einfach konsequent. Er möchte nicht alles unter einen Hut bekommen, er möchte einfach Fahrspaß bieten. Und das tut er. Dazu passt, dass er auch am besten bremst. 31,9 Meter mit warmer Bremse von 100 auf 0. Damit liegt er nicht nur in diesem (sehr guten) Trio vorn, damit ist er auch insgesamt das Auto mit dem kürzesten Bremsweg seit Beginn der AUTO BILD-Messungen vor rund 30 Jahren! Und weil der Focus mit Basispreisen ab 34.700 Euro auch der Günstigste ist, verweist er die Kontrahenten am Ende auf die Plätze. Verdienter Zweiter wird der ausgeglichene Golf. Dem 128ti bleibt Rang drei. Auch aufgrund seines hohen Preises ab 43.100 Euro. Hoffentlich kratzt das nicht zu sehr am bayerischen Selbstbewusstsein. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versichicherungsvergleich) In der Summe ist nach ein paar Runden klar: Der. Er möchte nicht alles unter einen Hut bekommen, er möchte einfach Fahrspaß bieten. Und das tut er. Dazu passt, dass er auch am besten bremst.von 100 auf 0. Damit liegt er nicht nur in diesem (sehr guten) Trio vorn, damit ist er auch insgesamt das Auto mit demseit Beginn der AUTO BILD-Messungen vor rund 30 Jahren! Und weil der Focus mitauch der Günstigste ist, verweist er die Kontrahenten am Ende auf die Plätze. Verdienter Zweiter wird der ausgeglichene Golf. Dem 128ti bleibt Rang drei. Auch aufgrund seines hohen Preises. Hoffentlich kratzt das nicht zu sehr am bayerischen Selbstbewusstsein.

Das Fazit: Was für eine Show! Der 128ti drängt mit Macht in die GTI-Klasse – und verliert. Schnell alleine reicht nicht. Doch auch der Golf, das Original, findet im drahtigen Drifter Focus ST seinen Meister.