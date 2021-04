G60-Erlkönige wurden bisher noch nicht gesichtet, über das kommende Design kann deshalb nur spekuliert werden. AUTO BILD hat dem 5er dasverpasst, das vermutlich auch der X8 und ab 2022 der nächste 7er tragen werden. Sollte auch der 5er so kommen, dann wird die große Doppelniere von besonders schmalen Tagfahrleuchten flankiert. Die Hauptscheinwerfer sitzen ein Stockwerk tiefer. Allgemein darf man ein deutlich kantigeres Design mit klaren Linien erwarten. Der Hofmeisterknick in der C-Säule darf natürlich nicht fehlen.

Heckseitig dürften die Leuchten flacher werden, sie erinnern in unserer Illustration an das 2er Gran Coupé . Im Innenraum setzt der G60 wohl auf die neueste iDrive-Generation . Neben der von uns gezeichneten Limousine wird es natürlich auch wieder eine Touring genannte Kombi-Version geben. Die Abmessungen dürften bei beiden leicht wachsen, auf rund fünf Meter Länge und 1,9 Meter Breite.

Die neue iDrive-Generation aus den kommenden Elektro-Modellen dürfte es auch in den nächsten 5er schaffen.

Laut BMW-Chef Oliver Zipse geht ab 2025 die neueste Generation der CLAR-Plattform an den Start. Da der G60-5er aber früher präsentiert wird, steht er vermutlich auf einer weiterentwickelten Variante der aktuellen CLAR-Generation. Sie erlaubt vom Diesel über elektrifizierte Benziner bis hin zum E-Antrieb alles. Zu erwarten sind ehermit hoher E- Reichweite undmit effizienterer Abgasnachbehandlung. Rein theoretisch wäre sogar ein Wasserstoffantrieb denkbar, den BMW ab 2022 in Kleinserie auch im X5 einsetzen will.