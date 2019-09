erbekommt kein Update mehr. Allerdings wird der Elektro-Pionier in seiner jetzigen Form weitergebaut. Das sagte BMW-Marketing-Chefder "Financial Times".wolle sich lieber darauf konzentrieren, populäre Modelle Schritt für Schritt zu elektrifizieren.

BMW will in den kommenden Jahren zahlreicheins Programm aufnehmen. Im Mittelpunkt dieses Plans steht das für 2021 angekündigte. Derwird ein 3er mit E-Antrieb und modifizierter Karosserie. Er kann am gleichen Band gebaut werden wie sein Bruder. 2023 gehen deraufund deraufan den Start. Im selben Jahr will BMW den elektrifiziertenzeigen. Die kommende 7er-Baureihe G70 wird es als E-Fahrzeug, Plug-in-Hybridmodell und als Verbrenner geben. Wie lange dernoch angeboten wird, ist zurzeit unklar.