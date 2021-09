Neben dem komplett neuen Modellen i4 und iX hat BMW noch ein SUV mit einem anderen Konzept im Angebot. Der iX3 istund einigen optischen Anpassungen. Die Front mit serienmäßigen Matrix-LEDs bleibt beim Elektroauto natürlich weitgehend geschlossen, aerodynamische Felgen und blaue Akzente vervollständigen das Bild. Das volldigitale Cockpit besteht aus zwei 12,3-Zoll-Bildschirmen und hat spezielle Funktionen, um den Ladestand der Batterie oder Ladesäulen in der Nähe anzuzeigen. Für Vortrieb sorgt immer ein 286 PS (210 kW) starker Elektromotor, der maximal 400 Nm erzeugt. Die Kraft wird an die Hinterräder geschickt. Die Fahrleistungen sind eher kommod, für den Sprint auf Landstraßentempo benötigt das SUV 6,8 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h. Als Stromspeicher dient eine 80 kW große Batterie, die ermöglicht eine Reichweite von bis zu 461 Kilometer nach WLTP. An einem Schnelllader ist sie in 34 Minuten wieder zu 80 Prozent aufgeladen. Die Preise sind allerdings happig: Mindestens 67.300 Euro kostet das SUV laut Liste. Es geht aber deutlich günstiger.Die Kaufprämie für Elektroautos ist hierbei schon mit eingerechnet.