BMW X3 gehört zu den beliebtesten Mittelklasse-SUVs und hat vor nicht allzu langer Zeit ein Facelift spendiert bekommen. Die Motorenpalette des vier Benzinern und drei Dieseln ist seit 2020 auch ein 292 PS starke Plug-in-Hybrid xDrive30e schlägt sogar mit mindestens 60.300 Euro zu Buche. Wer nicht so viel Kapital binden möchte, der sollte sich das aktuelle Leasingangebot für den BMW X3 genauer anschauen! Dergehört zu den beliebtestenund hat vor nicht allzu langer Zeit einspendiert bekommen. Die Motorenpalette des X3 ist sehr umfangreich: Nebenundist seit 2020 auch ein Plug-in-Hybrid und mit dem iX3 seit Anfang 2021 auch eine Elektroversion im Angebot. Ein Schnäppchen ist der X3 allerdings in keinem Fall. In der Basisversion xDrive20i kostet das SUV bereits 51.400 Euro. Derschlägt sogar mit mindestenszu Buche. Wer nicht so viel Kapital binden möchte, der sollte sich dasgenauer anschauen!





Gewerbekunden den BMW X3 xDrive30e momentan für 337,07 Euro netto pro Monat leasen. Diese Konditionen gelten aber nur in Verbindung mit einer einmaligen Sonderzahlung in Höhe von 3750 Euro, die vom Leasingnehmer als Vorleistung erbracht werden muss. Bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Diese Voraussetzung ist allerdings kein Problem, da die Vertragslaufzeit lange 60 Monate beträgt. Auf Wunsch kann der X3 aber auch für 36 (422,23 Euro netto) oder 48 Monate (369,45 Euro netto) geleast werden. Die Freikilometer sind mit den üblichen 10.000 pro Jahr angegeben. Wer will, erhöht die Laufleistung auf 15.000 (352,74 Euro netto) oder 20.000 Kilometer jährlich (369,35 Euro netto). (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) könnendenmomentan für. Diese Konditionen gelten aber nur in Verbindung mit einer, die vom Leasingnehmer als Vorleistung erbracht werden muss. Bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) wird der Betrag allerdings voll erstattet. Bedingung für die volle Rückzahlung ist eine. Diese Voraussetzung ist allerdings kein Problem, da diebeträgt. Auf Wunsch kann der X3 aber auch für 36 (422,23 Euro netto) oder 48 Monate (369,45 Euro netto) geleast werden. Diesind mit den üblichenangegeben. Wer will, erhöht die Laufleistung auf 15.000 (352,74 Euro netto) oder 20.000 Kilometer jährlich (369,35 Euro netto).

Unabhängig von der Laufzeit und den Freikilometern werden einmalige Kosten für die Bereitstellung in der BMW-Welt München fällig. Diese betragen vergleichsweise günstige 567,23 Euro netto (675 Euro brutto), sodass sich in Summe Gesamtleasingkosten von 20.791,43 Euro netto (337,07 Euro mal 60 plus 567,23 Euro) bei fünf Jahren Laufzeit und 15.767,51 Euro netto (422,23 Euro mal 36 plus 567,23 Euro) bei drei Jahren Laufzeit ergeben.