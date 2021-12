196.972 Pkw-Neuzulassungen war beispielsweise der September nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes der schwächste Monat seit 1991. Als zuverlässige Stütze erwies sich dabei wieder einmal der Anteil gewerblich zugelassener Fahrzeuge am Gesamtmarkt, also die sogenannten Dienst- oder Firmenwagen. Nach KBA-Angaben belief sich ihr Anteil bis Ende September auf etwa 66 Prozent aller Neuzulassungen und lag damit rund vier Punkte höher als im Vorjahr. Im Segment (Alle Infos rund um das Thema Dienstwagen.) Na klar, auch der Automarkt hatte mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen. Die Menschen hatten eben andere Prioritäten, als sich ein neues Automobil zuzulegen. Mit insgesamt gerade einmalnach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes der schwächste Monat seit 1991. Als zuverlässige Stütze erwies sich dabei wieder einmal der Anteil gewerblich zugelassener Fahrzeuge am Gesamtmarkt, also die sogenanntenNach KBA-Angaben belief sich ihr Anteil bis Ende September auf etwaund lag damit rund vier Punkte höher als im Vorjahr. Im Segment Oberklasse belief sich der Anteil der Neuzulassungen durch gewerbliche Halter sogar auf etwas mehr als 85 Prozent.

Der Lesergeschmack entscheidet



Seit 2018 wollen wir von AUTO BILD, Europas größter Autozeitung, in jedem Jahr wissen, welches denn die beliebtesten Modelle unter den Firmenwagen sind. Und zwar völlig individuell nach dem persönlichen Geschmack unserer Leser. Also ganz und gar unabhängig von den offiziellen Zulassungszahlen. Anders lässt sich das auch kaum bewerten, denn die Vielfalt der gewerblich genutzten Fahrzeuge ist mindestens so groß wie ihre Einsatzgebiete. Egal ob flotter Cityhopper oder luxuriöse Langstreckenlimousine, sie alle sind für Frau oder Mann am Steuer Mittel zum Zweck. Und zwar immer dann, wenn Mobilität die Voraussetzung zum eigenen Broterwerb ist.

Auto-Abos werden immer wichtiger