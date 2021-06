Nun, man muss ehrlich sein: Auf all diese eingangs erwähnten Fragen gibt es keine eindeutigen Antworten. Zu viele Studien und Erhebungen existieren zu dem Thema, zu viele Herangehens- und Betrachtungsweisen, zu viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Fest steht: Das Elektroauto allein wird das Klima weder in Deutschland noch auf der ganzen Welt retten können. Und wie bei Verbrennerfahrzeugen gibt es auch bei den Elektromobilen große Unterschiede in Sachen Umweltfreundlichkeit und CO2-Rucksack.

lokalen Emissionen beim Antrieb, sondern die produzierten Schadstoffe für die gesamte Lebensdauer des Autos betrachtet werden – von der Produktion bis zum Abwracken oder Recycling. Im Mittelpunkt steht vor allem die CO2-Bilanz, also die Menge klimaschädlichen Treibhausgases, die pro gefahrenem Kilometer im Schnitt entsteht. Allerdings werden bei Studien auch hier oft unterschiedliche Annahmen vorausgesetzt, beispielsweise zur Lebensdauer eines E-Auto-Akkus oder zum Produktionsort, von dem wiederum der genutzte Strommix abhängt. Grundsätzlich müssen nicht nur die, sondern die produziertenbetrachtet werden – von der Produktion bis zum Abwracken oder Recycling. Im Mittelpunkt steht vor allem die, also die Menge klimaschädlichen Treibhausgases, die pro gefahrenem Kilometer im Schnitt entsteht. Allerdings werden bei Studien auch hier oftvorausgesetzt, beispielsweise zuroder zum, von dem wiederum der genutzteabhängt.

Strommix und Batterie als wichtigste Kriterien

Der Kampf gegen CO2 macht seit Anfang 2021 Sprit und Spritschlucker teurer. ©dpa das entscheidende Kriterium beim Vergleich der Antriebsarten. Das zweite: die Batterie des E-Autos. Sie ist nicht nur die teuerste, sondern auch die umweltschädlichste Komponente des Fahrzeugs. Meistens handelt es sich um einen Lithium-Ionen-Akku, dessen wichtigster Inhaltsstoff wegen seines Abbaus umstritten ist. Auch die Produktion benötigt viel Energie, verursacht mithin viel in China produziert wird (wie noch die meisten) oder in Deutschland, mit einem deutlich niedrigeren Kohlestromanteil. Der Strommix ist eines, wenn nicht garbeim Vergleich der Antriebsarten. Das zweite: die. Sie ist nicht nur die teuerste, sondern auch die umweltschädlichste Komponente des Fahrzeugs. Meistens handelt es sich um einen, dessen wichtigster Inhaltsstoffist. Auch die Produktion benötigt viel Energie, verursacht mithin viel CO2 . Und da macht es einen Unterschied, ob eine Batteriewird (wie noch die meisten) oder, mit einem deutlich niedrigeren Kohlestromanteil.

Studie: Bis zu zwei Drittel weniger CO2 durch E-Autos

Elektromobilen im Vergleich zu Verbrennerfahrzeugen inzwischen ein besseres Zeugnis aus, was vor allem am hohen Wirkungsgrad des Motors liegt. Die Bilanz des ADAC ergibt, dass der CO2-Nachteil von Batterieautos ab Fahrleistungen von 50.000 bis 100.000 Kilometern ausgeglichen werde. Besonders genau hingeschaut hat 2020 Transport & Environment (T&E), eine Dachorganisation von nichtstaatlichen europäischen Umweltorganisationen. Deren Untersuchung (zum offiziellen PDF) zufolge sei ein E-Auto in Europa über seinen Lebenszyklus hinweg für fast zwei Drittel weniger CO2 verantwortlich als ein vergleichbarer Benziner oder Diesel. Viele Studien stellen den Elektromobilen im Vergleich zu Verbrennerfahrzeugen inzwischen ein besseres Zeugnis aus, was vor allem am hohen Wirkungsgrad des Motors liegt. Die Bilanz des ADAC ergibt, dass der CO2-Nachteil von Batterieautos ab Fahrleistungen von 50.000 bis 100.000 Kilometern ausgeglichen werde. Besonders genau hingeschaut hat 2020 Transport & Environment (T&E), eine Dachorganisation von nichtstaatlichen europäischen Umweltorganisationen. Deren Untersuchung (zum offiziellen PDF) zufolge sei ein E-Auto in Europa über seinen Lebenszyklus hinweg für fast zwei Drittel weniger CO2 verantwortlich als ein vergleichbarer Benziner oder Diesel.

Die Autoren beziehen dabei die gesamte Produktionskette des Elektroautos ein, andererseits aber auch die Erzeugung von Benzin und Diesel aus Erdöl. Überhaupt sehen sie den Rohstoffverbrauch bei 17.000 Liter (12.500 Kilogramm) Benzin und 13.500 Liter (11.340 Kilogramm) Diesel kritisch, während bei einer durchschnittlichen E-Autobatterie dank Recycling und Second-Life-Einsatz nur 30 Kilogramm Metallrohstoff richtig verbraucht würden. Zudem werde sich der Rohstoffbedarf beim Akku dank fortschreitender Technik weiter verringern.

Ein Tesla Model 3 kommt laut einer Studie der Technischen Universität Eindhoven auf 65 Prozent weniger CO2 als ein vergleichbarer Mercedes C 220 d. ©AUTO BILD Montage

Tesla Model 3 / Tesla, Inc. Stromer deutlich vorne. Sie ging von einer längeren Akku-Lebensdauer und erstmals von 75 statt wie zuvor oft von 175 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde Batteriekapazität aus. Ein 65 Prozent weniger CO2 als ein vergleichbarer Mercedes C 220 d. Bereits nach 30.000 Kilometern sei der Nachteil der energieintensiven Produktion des E-Autos egalisiert, so die niederländischen Forscher. Eine Studie der Technischen Universität Eindhoven sah 2020 ebenfalls den. Sie ging von einerund erstmals vonwie zuvor oft vonpro Kilowattstunde Batteriekapazität aus. Ein Tesla Model 3 kam dabei aufals ein vergleichbarer Mercedes C 220 d. Bereitssei der, so die niederländischen Forscher.

Das Fraunhofer-Institut für Innovations- und Systemforschung veröffentlichte 2019 "Die aktuelle Treibhausgasemissionsbilanz von Elektrofahrzeugen in Deutschland" und konstatierte darin einem in Deutschland gekauften Batteriefahrzeug (BEV) über 13 Jahre Nutzungsdauer eine Treibhausgas-(THG)-Einsparung von 28 Prozent gegenüber einem Oberklasse-Diesel und bis zu 42 Prozent gegenüber einem Kleinwagen-Benziner. Die Studie setzte dabei die Umsetzung der beschlossenen Energiewende in Deutschland voraus. Autos mit großen Akkus von über 80 kWh und Fahrleistungen von 8000 bis 9000 Kilometern pro Jahr kamen jedoch auf eine kaum bessere CO2-Bilanz als vergleichbare Verbrenner. Ein Ergebnis, das tatsächlich als allgemeingültig angesehen werden kann: Je kleiner die Batterie, desto größer der Vorteil des E-Autos.

Öko-Institut und die Denkfabrik Agora Verkehrswende sehen in ausführlichen Untersuchungen für E-Autos schon heute einen deutlichen Klimavorteil gegenüber vergleichbaren Fahrzeugen mit Diesel- oder Ottomotor. Das Bundesumweltministerium kam im Januar 2021 bei der Betrachtung der Lebenszyklen (Elektroauto in einem deutlich schlechteren Licht sehen. So sorgte 2019 eine ifo-Studie (Elektroauto sei künstlich schlechter-, der Diesel hingegen bessergerechnet worden. Auch dasund die Denkfabriksehen in ausführlichen Untersuchungengegenüber vergleichbaren Fahrzeugen mit Diesel- oder Ottomotor. Daskam im Januar 2021 bei der Betrachtung der Lebenszyklen ( zum PDF ) zum Schluss, dass E-Autos dem Diesel um 23 Prozent und dem Benziner gar um 30 Prozent beim Ausstoß von Klimagas im Vorteil seien. Demgegenüber stehen aber auch Veröffentlichungen, die dasin einemsehen. So sorgte 2019 eine zum pdf ) für Aufsehen mit dem Ergebnis, dass Elektroautos mehr CO2 produzieren als Dieselfahrzeuge. Allerdings wurde ihr von vielen Seiten vorgeworfen, das, derhingegenworden.

IVL Swedish Environmental Research Institute (negative Bilanz für E-Autos. Sie errechnete für die Herstellung je Kilowattstunde Speicherkapazität zwischen 150 und 200 Kilogramm Kohlendioxid-Äquivalente, hochgerechnet 4 bis 15 Tonnen CO2 pro Batterie; je nach Größe. Zwei Jahre später revidierten die Forscher jedoch ihr Ergebnis auf 60 bis 106 Kilogramm CO2-Äquivalent pro kWh – wegen eines verbesserten Strommixes und einer höheren Produktionseffizienz. Auch eine Erhebung des zum pdf ) zu Lithium-Ionen-Batterien zog 2017 eine. Sie errechnete für die Herstellung je Kilowattstunde Speicherkapazität zwischen 150 und 200 Kilogramm Kohlendioxid-Äquivalente, hochgerechnet; je nach Größe. Zwei Jahre späterjedoch ihr Ergebnis auf 60 bis 106 Kilogramm CO2-Äquivalent pro kWh – wegen eines verbesserten Strommixes und einer höheren Produktionseffizienz.

Gravierende Umweltschäden durch Lithium-Abbau

Frontier Economics im Auftrag mehrerer Mineralölverbände sieht synthetische Kraftstoffe wie auf Augenhöhe mit Stromern; das Werk ist aber umstritten. Und eine Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) kam zu dem Schluss, dass die CO2-Bilanz von Elektroautos keineswegs grundsätzlich besser sei als die von Autos mit Verbrennungsmotor. Die Produktion der Batterie "verhagelt die CO2-Bilanz über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeuges", resümierte VDI-Präsident Volker Kefer gegenüber dem " WDR-Doku, wie in Ländern wie Chile oder Bolivien beim Abpumpen ganzer Salzseen durch das Nachsickern von Süßwasser die Trockenheit massiv zugenommen habe und der Lebensraum der Einwohner zerstört werde. Die Studie "Der Effizienzbegriff in der klimapolitischen Debatte zum Straßenverkehr" vonim Auftrag mehrerersiehtwie E-Fuels bei der Energiebilanz; das Werk ist aber umstritten. Und eine Untersuchung deskam zu dem Schluss, dass diesei als die von Autos mit Verbrennungsmotor. Die Produktion der Batterie "verhagelt die CO2-Bilanz über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeuges", resümierte VDI-Präsident Volker Kefer gegenüber dem " Handelsblatt ". Und: Nicht vergessen werden dürfen die teils gravierenden Umweltschäden beim Abbau von Rohstoffen für die E-Autobatterie wie Lithium und Kobalt. Unter anderem zeigte eine ausführliche, wie in Ländern wie Chile oder Bolivien beim Abpumpen ganzer Salzseen durch das Nachsickern von Süßwasser die Trockenheit massiv zugenommen habe und der Lebensraum der Einwohner zerstört werde.