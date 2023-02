Trotz anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen erwarten die Analysten von Dataforce für dieses Jahr einen wachsenden Pkw-Markt. Egal auf welchen Autohersteller man in Europa auch schaut: Die Teileversorgung bessert sich langsam, entsprechend kann auch die Fertigung in vielen Fällen langsam wieder hochfahren.

Wenig ändert sich derweil an den Preisen – diese waren bereits 2022 so hoch wie nie und dürften 2023 nochmals leicht steigen. (Das kosten die zehn beliebtesten E-Autos mit neuer Prämie)

Jüngst erhöhte Volkswagen als größter Autohersteller Europas die Preise um rund vier Prozent. Zusätzlich zu den hohen Neu- und Gebrauchtwagenpreisen in Deutschland und gleichermaßen in Europa sind die Lebenshaltungskosten weiter gestiegen, die Inflationsrate liegt in vielen Staaten noch immer zwischen sechs und zehn Prozent.

Die generell angespannte Lage auf dem Automobilmarkt dürfte sich in den kommenden Monaten kaum ändern. Selbst wenn Produktion und Neuzulassungen leicht anziehen, sind die hohen Verkaufszahlen vor der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine noch in weiter Ferne. So wurden in 2022 fast 30 Prozent weniger neue Pkw zugelassen als im Durchschnitt der Vor-Pandemie-Jahre 2016 bis 2019.