Klimaautomatik, die Heizung für Sitze, Lenkrad, Außenspiegel und Scheiben – in der kalten Jahreszeit schaltet man nur allzu gern alles an, was das Wageninnere heizt oder für gute Sicht sorgt. Aber: Je mehr Energie-Verbraucher man zuschaltet, desto mehr reduziert sich die Reichweite des E-Autos. Schließlich zieht der Wagen sämtliche Energie aus dem Akkupaket. Bei einem Auto, dass abends noch 150 Kilometer Reichweite angezeigt hat, sind es nach erfolgreicher Klimatisierung schnell nur noch 100 Kilometer oder weniger. Tipp: Wenn Sie alleine fahren, lieber nur die Lenkradheizung und die Sitzheizung aktivieren statt die Autoheizung voll aufzudrehen. 19 Grad Innentemperatur reichen aus. Kommt die Auto-Heizung doch zum Einsatz, am besten im Umluftmodus.