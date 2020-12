Das Elektroauto sollte zur kalten Jahreszeit in den Abendstunden wieder aufgeladen werden – auch wenn der Bordcomputer am Ende des Tages eine Restreichweite anzeigt, die für die Strecke am nächsten Morgen ausreicht. Denn die Außentemperatur kann während der Nacht deutlich unter null Grad fallen. Und der hohe Energiebedarf, der morgens zur Erreichung der Standklimatisierung benötigt wird, lässt die Reichweite empfindlich schmelzen.