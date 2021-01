er auf dievonundin Europa und speziell in Deutschland schaut, blickt auf. Die Autofahrer fangen – angeschoben von der Politik – an, die elektrifizierten Autos zu mögen. Eine jüngst durchgeführteermittelte, dass sichder Befragten diedurchaus vorstellen können. Das sah bis vor kurzem noch ganz anders aus. Insbesondere die staatlichen Kaufprämien für E-Autosn und steuerlichen Subventionen sorgen europaweit dafür, dass bei der Suche nach einem neuen Auto auch ein elektrifiziertes Modell infrage kommt.

Das größte Problem ist für viele nach wie vor dieder elektrischen Fahrzeuge, da viele Autofahrer der Meinung sind, dass die aktuellnicht ausreiche, um die eigenen Mobilitätsansprüche zu erfüllen. Die Analysten vonhaben sich dieseangeschaut. Zunächst einmal stieg die Reichweite der rein batterieelektrisch angetriebenen Fahrzeuge bis aufim Jahre 2019. Das war bislang das, danach ging es, trotz weiter steigendem Angebot an Elektromodellen, leicht bergab. Derzeit liegt derbei. Dieund so ist der Rückgang damit zu begründen, dass mit demoder einemneue(200 bis 400 Kilometer) auf den Markt gekommen sind.

BMW gibt für den brandneuen iX eine Reichweite von 600 Kilometern an.

Hinzu kommt, dass immer mehr Modelle ihreangeben, wodurch der Wert ebenfalls etwasals beim altenausfällt. Nochkonnte nur knapp die Hälfte der angebotenen Elektromobile gerade einmal eine Distanz von weniger als 200 Kilometern zurücklegen und lediglich elf Prozent kamen auf mehr als 400 Kilometer.ging die Anzahl der Modelle mit unter 200 km Reichweite deutlich zurück; die mit mehr als 400 Kilometern legte spürbar zu. Imstieg der Anteil dererstmals aufund hält sich seither stabil in dieser Region. Das liegt vor allem daran, dassmit ihrer etwas geringeren Batteriekapazitätsind und das Potenzial besitzen, bisherigeabzulösen. Und immerhin mehr als ein Viertel (28 Prozent) schaffen heute mehr als 400 Kilometern, ohne dass sie wieder an die Ladesäule müssen.

Nur noch knappder angebotenen Modelle mit Stecker bewegen sich. Der Aktionsradius der einzelnen Fahrzeuge wurde somit in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Ein Beispiel ist der europäische Bestseller: Er kamdurchschnittlichweit;sind es schon fast. Beimhat sich die Reichweite im Laufe der Jahre von durchschnittlichauf bis zuje nach Modellvariante erhöht.. Der Großteil der Modelle schafft zwischen 200 und 400 Kilometer ohne Nachladung und mehr als ein Viertel kommt sogar noch weiter.

In Kooperation mit

73265 Dettingen u. Teck, Russ Jesinger Vertriebs GmbH & Co. KG

Renault ZOE ZE40 MIETAKKU NUR AN HÄNDLER, Elektro

Renault ZOE ZE40 MIETAKKU NUR AN HÄNDLER, Elektro

Auch der kleine Fiat 500e schafft laut Hersteller 320 Kilometer Reichweite. ©FCA Automobiles

Bei densteigt dieebenfalls, jedoch deutlich langsamer. Dennoch ist auch hier diedeutlich gestiegen, vor allem in den letzten zwei Jahren. Modelle wie einoder einkommen im rein elektrischen Fahrbetrieb überweit. Ab Anfangmüssen Plug-in-Hybride in der Europäischen Unionrein elektrisch schaffen, da sie sonst nicht mehr als bezuschusste Fahrzeuge anerkannt werden.. Das lang gebrauchte, dass man keine großen Distanzen schaffe, könnte in absehbarer Zukunft. Sowohl dieals auch daswerden stetig größer. Zudem sorgt diedafür, dass die Angst davor, ohne Lademöglichkeit liegen zu bleiben, kleiner wird.