Egal, 100 Kilowatt Ladeleistung verspricht der Hersteller für den Beo an der schnellen Gleichstromsäule . Wenn das stimmt, kommt man schnell weiter. Stimmt aber nicht: Ob Aral Pulse mit 350 Kilowatt-Anschluss oder Shell Recharge mit 175 KW – über 65 KW will die Anzeige für die Ladeleistung nie steigen. Ob mit leerem oder halbvollem Akku , beim Ladetempo sollte der Beo eine ganze Schippe drauflegen. Denn ein zwei Stunden-Stopp zum ausreichenden Nachfüllen eines 20-Prozent-Akkus an einem Highpowercharger sind indiskutabel lang.