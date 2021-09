Das Heck lehnt sich – wie der Rest des Autos – stark an den alten Audi Sport quattro an.

Auf derfinden sich die charakteristischen. Die Radhäuser des EL1 sind weit ausgestellt, vor allem am Hinterwagen macht sich das auf imposante Weise bemerkbar. Am Heck übernimmt Elegend das klassische Heckdesign und zitiert es mit einem umlaufenden Leuchtenband und einem kleinen

will die kleine Sportwagenschmiede aus dem bayerischen Beilngries vom EL1 bauen. Die Fertigung wird der Prototyp-Experte Roding übernehmen, hier entsteht auch dasdes EL1. Damit ist der Sportwagen zu großen Teilen ein echt bayerisches Auto. Elegend-Chef und Firmengründer Marcus Holzinger hat die Sport quattro-Reinkarnation außerdem selbst gezeichnet. Der Designer arbeitete früher einmal bei Volkswagen in der Designabteilung.

Die breite Masse kann das Auto auf derbegutachten. Ob die Interessenten auch das passende Kleingeld für den Bayern haben, bleibt abzuwarten:Inklusive Steuer geht der Sportwagen mit rund 1,06 Millionen Euro also mit Leichtigkeit siebenstellig. Eine Sport-quattro-Hommage für Fans mit dem passenden Geldbeutel also. Aber der EL1 bleibt nicht alleine, weitere Modelle von Elegend sind schon in Planung: Bei der Präsentation des EL1 stand am Rand ein Lancia Stratos HF Stradale. Vielleicht ein Hinweis aufs nächste Projekt?