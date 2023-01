E-Auto-Fans sehen in dieser Fähigkeit der Fahrzeuge sogar einen Katalysator für die Energiewende. Die Autos könnten nämlich die Energie aus Fotovoltaik und Windkraft aufnehmen und speichern, die produziert, aber im Moment nicht benötigt wird. Dafür muss das Auto bloß bidirektional laden können und der Nutzer in dem Netz, an das das Auto angeschlossen ist, "überschüssige" Energie produzieren.