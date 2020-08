Platz 1 mit 531 von 800 Punkten: Ford Kuga 2.5 Duratec PHEV. Mit viel Platz, praktischer Einrichtung, handlichem Fahrverhalten und dem niedrigsten Verbrauch. (Ford Kuga 2.0 EcoBlue bei carwow.de mit einer Ersparnis bis 9426 Euro.) Mit viel Platz, praktischer Einrichtung, handlichem Fahrverhalten und dem niedrigsten Verbrauch.

Platz 2 mit 513 von 800 Punkten: Opel Grandland X Hybrid. Eindeutig der Schnellste hier, mit gut funktionierendem Hybridsystem. Bequeme Sitze. (Opel Grandland X 2.0 Diesel bei carwow.de mit einer Ersparnis bis 7159 Euro.) Eindeutig der Schnellste hier, mit gut funktionierendem Hybridsystem. Bequeme Sitze.

Ford Kuga. Im ersten Vergleich gewann er gegen Mazda CX-5 und Renault Koleos. Das war mit 2,0-Liter-Diesel, 190 Plug-in-Hybrid mit Frontantrieb auf Opel Grandland X Hybrid und Mitsubishi Outlander PHEV. PHEV was? So heißt auf Englisch die ganze Fahrzeug-Gattung, das steht für Plug-in (englisch für einstecken) Hybrid Electric Vehicle und bedeutet, dass die Batterie auch an der Steckdose geladen werden kann. Die Systeme der drei unterscheiden sich durchaus, grundsätzlich an Bord sind aber stets ein Vierzylinder-Benziner, mindestens ein E-Motor (beim Mitsubishi sind es sogar zwei) und ein Lithium-Ionen-Akku. Klare Sache für den. Imgewann er gegen Mazda CX-5 und Renault Koleos. Das war mit 2,0-Liter-Diesel, 190 PS und Allrad. Jetzt trifft er alsaufund. PHEV was? So heißt auf Englisch die ganze Fahrzeug-Gattung, das steht für Plug-in (englisch für einstecken) Hybrid Electric Vehicle und bedeutet, dass die Batterie auch an der Steckdose geladen werden kann. Die Systeme der drei unterscheiden sich durchaus, grundsätzlich an Bord sind aber stets ein, mindestens ein(beim Mitsubishi sind es sogar zwei) und ein

Nur beim schnellen Beschleunigen spürt man das CVT-Getriebe

Nur beim schnellen Beschleunigen spürt man das CVT-Getriebe

Klitzekleiner Gummiband-Effekt: Nur wenn man stark aufs Gas tritt, macht sich das CVT-Getriebe bemerkbar. Ford arbeiten ein 2,5-Liter mit 152 PS, ein E-Motor mit 97 kW (131 PS), ein stufenloses CVT-Getriebe und der 14,4 kWh große Akku. Systemleistung: 225 PS. Rein elektrisch schafft der Kuga stolze 64 Kilometer, der Testverbrauch liegt bei 6,2 Litern, Bestwert im Vergleich. Mit seinen Fahrleistungen liegt der Ford in der Mitte zwischen Opel und Mitsubishi, absolviert den Sprint von null auf hundert in 9,0 Sekunden. Beim schnellen Beschleunigen spürt man dann auch einen kleinen Gummiband-Effekt wegen des CVT-Getriebes, im normalen Alltag stört das überhaupt nicht. Im Gegenteil, der Kuga fährt sanft und gut dosierbar an, es bleibt – wie auch bei Opel und Mitsubishi – insgesamt bemerkenswert leise an Bord. Aber klar, bei hohem Tempo meldet sich der Benziner zu Wort, klingt rau. Die Rekuperation könnte Ford jedoch in Zukunft etwas stärker auslegen. Opel und besonders der Mitsubishi können das besser. Abgestimmt ist der Kuga ganz Ford-typisch, ausgewogen bis handlich und mit einer direkten, präzisen Lenkung.

In Sachen Fahrleistungen liegt der Grandland X vorne

In Sachen Fahrleistungen liegt der Grandland X vorne

Opel Grandland X Hybrid4 (2020): Test - Plug-In - Motor - Preis Grandland X mit Stecker im Test Zur Videoseite Opel – mit der Technik des Peugeot 3008 – kommt mit einem kleinen 1,6-Liter-Turbo mit 180 PS, einem E-Motor mit 81 kW (110 PS) an der Vorderachse, 13,2 kWh großem Akku und einer Achtstufen-Wandlerautomatik. Die Systemleistung liegt bei 224 PS. Im Test kam der Grandland X auf eine elektrische Reichweite von 52 Kilometern und einen Verbrauch von 7,2 Litern. Der Opel tritt energischer an als der Kuga und der Mitsubishi sowieso, sprintet in 8,2 Sekunden auf 100 km/h, ist druckvoller unterwegs. Der Vierzylinder ist ein lebhafter Typ, klingt bei hohem Tempo kernig, die flotte Automatik spielt gut mit. Der Grandland ist nicht ganz so dynamisch abgestimmt wie der Ford, er wankt in schnellen Kurven mehr, federt auf langen Wellen weicher aus, die leichtgängige Lenkung wirkt im Vergleich leicht indifferent.

Dem Mitsubishi Outlander merkt man sein Alter an

Etwas angejahrt: Der Mitsubishi kann sein Alter nicht ganz verbergen, vor allem bei der Fahrdynamik.

Dem Mitsubishi Outlander merkt man sein Alter an

Etwas angejahrt: Der Mitsubishi kann sein Alter nicht ganz verbergen, vor allem bei der Fahrdynamik.

Mitsubishi kommt mit einem 2,4 Liter großen Benziner mit 135 PS, einem E-Motor mit 60 kW (82 PS) an der Vorderachse, einem mit 70 kW (95 PS) an der Hinterachse – damit wird ein Allradantrieb realisiert –, dazu CVT-Getriebe, 13,8 kWh großer Batterie und einer Systemleistung von ebenfalls 224 PS. 50 Kilometer Elektro-Reichweite sind noch immer zeitgemäß, der Testverbrauch von 8,4 Litern allerdings nicht mehr so ganz. Der Outlander ist bedächtiger unterwegs als Kuga und Grandland X, braucht von 0 auf 100 km/h glatte zehn Sekunden. Das Wechselspiel zwischen Verbrenner und E-Motor spielt er nicht ganz so flüssig wie Opel und Ford. Er zieht die Batterie leer und fährt dann mit dem Benziner weiter. Und der läuft eher zäh, wird bei höherem Tempo laut und brummig. Aber was heißt hier höheres Tempo – der Outlander wird bei 170 km/h abgeregelt. Dafür rekuperiert er bemerkenswert gut. Der Japaner fährt sich, gerade im Vergleich mit den beiden jüngeren Autos, schwerfälliger. Oder sagen wir besser: gemütlicher. Das liegt auch an der indirekten, gefühllosen Lenkung und der schaukeligen Abstimmung des Fahrwerks.

Kuga Plug-in-Hybrid mit Testwagen-Ausstattung kostet mit aktueller Umweltprämie und Herstellerförderung 36.433 Euro. Beim Opel Grandland X sinkt der Preis auf 38.257 Euro. Und beim Mitsubishi Plug-in Hybrid stehen dann 39.984 Euro unter dem Strich. Klare Sache also für den Ford – auch mit Stecker. Parken mit PayByPhone Das Fazit: Der Kuga ist ein Siegertyp, eindeutig. Er hat viel Platz, fährt agil, das Hybridsystem geht in Ordnung. Der Hybrid-Opel fährt praktisch gleichauf, hat etwas weniger Platz. Der Mitsubishi gefällt mit seiner feinen Technik. Grundsätzlich gilt für die Hybride: Man muss sich eben darauf einlassen. Drei Plug-in-Hybrid-SUVs im Test zur Galerie