Ein Test kostet 99 Euro. Die Box wird online bestellt, per Kreditkarte oder Überweisung bezahlt und ist kurze Zeit später in der Post. Nach der Nutzung geht sie kostenlos zurück an Aviloo. Der eigentliche Test ist ein Daten-Vergleich: Die Zehntausenden Batterie-Messwerte während der Fahrt vergleicht Aviloo mit dem Datensatz desselben Batterietyps, den das Unternehmen in neuem Zustand untersucht hat. Die Differenz drückt den aktuellen Gesundheitszustand (State of Health) aus.