Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

or zehn Jahren war derdas. Mittlerweile ist daraus eine eigene Marke geworden: der Nobelableger des Hyundai-Konzerns. Nachdem es in Asien und den USA mit dem koreanischen Premiumprodukt bereits prächtig läuft, soll Genesis zumauch in Europa Fuß fassen und hier die deutschen Marken Audi BMW und Mercedes angreifen. Wie passend, dass es in Deutschland neben der Schweiz dieauf dem alten Kontinent bekommt.Die Pläne für eineauch hierzulande sind nicht neu. Doch der Start verzögerte sich, weil man abwarten wollte, bis die jüngsteverfügbar ist. Seit Anfang 2020 gibt es den, einals Alternative zu Mercedes GLE, BMW X5 sowie Audi Q7/Q8. Der ebenfalls taufrischeist dieim Genesis-Programm, die Audi A6/A7, BMW 5er und Mercedes E-Klasse/CLS möglichst viele Kunden abspenstig machen soll. Der bis 2019 tätige Marken-CEO Manfred Fitzgerald hatte denfür Europa zusammen mit seinem Team mehr als zwei Jahre lang geplant. Genesis will die Fehler der internationalen Konkurrenz nicht wiederholen und hatte dafür ein Team, das den europäischen Markt – speziell den deutschen – bestens kennt.