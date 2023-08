Rock around the clock gilt den meisten Musikexperten als Geburtsstunde des Rock 'n' Roll. Und der Titel passt fast 70 Jahre später perfekt auf unseren Vergleich von Honda Civic Type R und VW Golf R Performance – zwei wilde Hot Hatches, die rund um die Uhr Alarm machen. Und hier mit wummernden Motoren gegen die Uhr kämpfen.

VW setzt dabei auf Allrad, Driftprogramm, speziellen Nordschleifen-Modus und 333 PS. Sein Tanzpartner ist der neue Civic Type R (FL5). Und damit ausgerechnet ein überzeugter Anhänger des Frontantriebs. Aktuell schickt der heiße Honda mächtige 329 PS an die Vorderachse – von der Papierform herrscht also fast Gleichstand. Doch wie sieht das auf der Piste aus? Wir schalten die Startampel auf Grün.

Zwei Kompaktsportler mit über 300 PS



Also rein in den Civic. Die Optik mit dem Riesenflügel mag nicht jedem gefallen, ergibt aerodynamisch aber genauso Sinn wie der Lufteinlass auf der Motorhaube, der zusätzlich auch dem Motor Luft verschafft. Sobald wir in die fest zupackenden und bestens stützenden Sportsitze fallen, fühlen wir uns schon ein bisschen wie ein Rennfahrer. Die Sitzposition stimmt, das Cockpit bleibt weitgehend rätselfrei, und dass wir nach hinten vor allem das Flügelwerk beobachten können, nehmen wir mal so hin.