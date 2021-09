Leider blieb der an stufenlose Getriebe erinnernde Gummiband-Effekt (Gasgeben lässt erst nur den Motor hochjubeln, Beschleunigung setzt verzögert ein). Das komplexe Getriebe hat ein Eigenleben, das der Fahrer wenig beeinflussen kann. Ob der Motor das mag, von Drehzahl null auf 5000 hochzujubeln? Bis 130 km/h beschleunigt der Franzose halbwegs linear, darüber fällt die Leistung ab. Und wie schlägt sich Hyundai so?

Derfühlt sich insgesamtan und nicht so gebremst. Technische Kreativität zeigt auch er: ein manuelles Schaltgetriebe mit– eine koreanische Spezialität. Dieser Segelmodus ist ein Erlebnis: Beim Ausrollen aus hohem Tempo, etwa auf eine Ampel zu, öffnet sich beim Gaslupfen die elektrische Kupplung, und der Koreaner rolltbei abgeschaltetem Motor noch ewig weiter, bei null Emissionen. Zurück zum. Seine Lenkung ist nicht die gefühlsechteste, arbeitet aber akzeptabel präzise. Federung und Fahrverhalten wirken. Die schwere Batterie im Heck verbessert die Gewichtsverteilung, sodass dervorbildlich neutral den Lenkbewegungen des Fahrers folgt. Im Ausweichtest wirkt er sicher. Punkte sammelt der Mégane nicht zuletzt beim Bremstest, an dessen gutem Ergebnis die Michelin Sport Pilot ihren Anteil haben dürften.

Nicht ganz logisch: Die Menüführung im Mégane will gelernt sein, der Hybridmodus heißt nicht so. ©Olaf Itrich / AUTO BILD

Nicht ganz so überzeugend präsentiert sich der Arbeitsplatz im Renault. Dasmit dem 9,3 Zoll großen Berührungsbildschirm (890 Euro) wirkt bei dernur leidlich logisch. Und wieso heißt der Hybrid-Modus nicht einfach so? Keine gute Idee, ihn "My Sense" zu taufen – der schwer nach Parfüm aus dem Duty-Free klingende Name erschwert das Auffinden. Und den Befehl, den Ladezustand für später aufzusparen ("E-Save"), dürfte der Renault gerne wörtlich nehmen. Stattdessen knabbert das Hybridsystem ungefragt am Akkustand, selbst bei moderaten Überholmanövern. Ich bin hier der Chef, ja? Bei derfinden sich wenig Unterschiede. In beiden Kompakten sitzt man vorn auf straffen Sitzen und recht komfortabel, hinten glänzt eher dermit mehr Sitzhöhe über dem Fahrzeugboden und dennoch mehr Höhe über dem Scheitel.