Hyundai Kona N (2020): Erlkönig, Motor, PS, Marktstart, Preis

Die Serienversion dürfte einen deutlich ausgeprägteren Frontsplitter bekommen. Schon am Erlkönig ist eine optische Veränderung zu erkennen: Die normalerweise in Chrom-Optik gehaltenen Zierelemente werden beim Kona N geschwärzt. Aus der Heckschürze des Erlkönigs wurden ziemlich rabiat zwei große Quadrate ausgeschnitten, um Platz für diezu schaffen. Das Endprodukt bekommt wahrscheinlich eine komplett neu gestaltete und vom i30 N inspirierte Heckschürze mit einem. Von dem beliebten Kompaktsportler stammen auch die, auf denen der Versuchsträger über die Nordschleife rollt.

Standesgemäß steht der Erlkönig auf den typischen 19-Zöllern von Hyundai N.

Nicht nur optisch wird der Kona N einige Elemente vom Hot Hatch i30 N übernehmen. Höchstwahrscheinlich wird auch dessenseinen Weg in das SUV finden. Das hat Hyundai N-Chef Albert Biermann 2018 höchstpersönlich in einembekannt gegeben. Das Aggregat dürfte aber nicht wie beim i30 N Performance 275 PS , sondern wie beim mittlerweile nicht mehr erhältlichen Standard-i30 Nleisten. Über einwird die Kraft. Eineund einerunden die Sportkur ab. Die bisherige Topmotorisierung 1.6 T-GDI leistet 177 PS und kostet in Verbindung mit der umfangreichen Premium-Ausstattung, Allrad und dem DCT-Doppelkupplungsgetriebe mindestens 29.230 Euro. Da der Kona N vermutlich aus Gewichtsgründenund in der Basis mit einer Handschaltung ausgeliefert wird, dürfte sich der Aufpreis fürs N in Grenzen halten. Vermutlich wird derauchliegen. Dafür spricht, dass das Sport-SUV 25 PS weniger unter der Haube hat. AUTO BILD vermutet, dass der Hyundai Kona N beistarten wird. Die ersten Exemplare dürftenzu den Händlern rollen.