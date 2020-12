yundai arbeitet an einer heißen N-Version des Kona Die Serienversion dürfte einen deutlich ausgeprägteren Frontsplitter bekommen. Schon am Erlkönig , den die AUTO BILD-Fotografen im Mai 2019 auf dem Nürburgring erwischt haben, ist eine optische Veränderung zu erkennen: Die normalerweise in Chrom-Optik gehaltenen Zierelemente werden beim Kona N geschwärzt. Aus der Heckschürze des Prototyps wurden ziemlich rabiat zwei große Quadrate ausgeschnitten, um Platz für die zweiflutige Sportauspuffanlage zu schaffen. Das Endprodukt bekommt wahrscheinlich eine komplett neu gestaltete und vom i30 N inspirierte Heckschürze mit einem breiten Diffusor. Von dem beliebten Kompaktsportler stammen auch die N-typischen 19-Zöller. Eine verstärkte Bremsanlage und eine dynamischere Fahrwerksabstimmung runden die Sportkur wohl ab.

Der Prototyp zeigt, dass der Kona N wahrscheinlich eine zweiflutige Auspuffanlage bekommt. ©S. Baldauf

Nicht nur optisch wird der Kona N einige Elemente vom Hot Hatch i30 N übernehmen. Höchstwahrscheinlich wird auch dessen zwei Liter großer Turbo-Vierzylinder seinen Weg in das SUV finden. Das hat Hyundai N-Chef Albert Biermann 2018 in einem Interview bekannt gegeben.Die bisherige Topmotorisierung 1.6 T-GDI leistet 177 PS und kostet in Verbindung mit der Top-Ausstattung, Allrad und dem DCT-Doppelkupplungsgetriebe mindestens 28.785 Euro ( Ersparnis bei carwow.de bis zu 5989 Euro ). Da der Kona N vermutlich aus Gewichtsgründen auf den Allradantrieb verzichten muss und in der Basis mit einer Handschaltung ausgeliefert wird, dürfte sich der Aufpreis fürs N in Grenzen halten.Der Sport-Kona soll 2021 vorgestellt werden.