In der Monatsrate für ein Auto-Abo ist neben Zulassung, Steuern, Sommer-/ Winterreifen und Inspektionen auch bereits eine Kfz-Versicherung eingeschlossen. Die Versicherung für ein Abo-Auto beinhaltet üblicherweise neben der Haftpflicht auch eine Vollkaskoversicherung (inklusive der Leistungen einer Teilkasko ), darüber hinaus oft auch noch zusätzliche Bausteine wie eine Mobilitätsgarantie (bei Pannen) oder spezielle Leistungen für Elektroautos (z.B. Schäden am Akku, Diebstahl von Ladekabeln, etc.). Für die Kaskoversicherung ist zudem eine Selbstbeteiligung festgelegt.