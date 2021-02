en Kia Ceed gibt es seit 2018 in der dritten Generation – ohne Apostroph, dafür mit top Verarbeitungsqualität,und einer großen Modellauswahl. Vier verschiedene Varianten umfasst die Ceed-Familie inzwischen. Neben dem klassischen Fünftürer (der im AUTO BILD-Vergleichstest 2018 den VW Golf geschlagen hat) sind der Sportswagon genannte Kombi, der ProCeed und der XCeed im Angebot. Auch die Motorenpalette ist ordentlich – und so bietet Kia den. Welcher Ceed der Richtige für Sie ist, lesen Sie in der ausführlichen AUTO BILD-Kaufberatung

Als Plug-in-Hybrid wird der Kia Ceed Sportswagonangebtrieben, der von einem(60,5 PS) unterstützt wird. Die Systemleistung beträgt 141 PS, die über eine Sechsgang-Doppelkupplung an die Vorderräder abgegeben werden. Kia gibt die rein elektronische Reichweite mit 60 Kilometern an, im AUTO BILD-Test ist ein XCeed Plug-in immerhin gut 50 Kilometer weit gekommen. Dennoch konnte der Antrieb nicht vollends überzeugen, was vor allem am wenig sportlichen Wesen des Antriebs liegt.