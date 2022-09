Steigende Preise, wohin man guckt, dazu viel Ungewissheiten, wohin die Reise bei den Antrieben geht. Keine leichten Zeiten für deutsche Neuwagenkunden. Doch es gibt auch Lichtblicke. Bei den beliebten Kompakt-SUV gehören Mazda CX-30 und Skoda Karoq zu den verlässlichen und bezahlbaren Typen. Die, bei denen auch mit guter Ausstattung nicht gleich eine Vier oder gar Fünf am Anfang der Rechnung steht.

Ausgewählte Produkte in tabellarischer Übersicht # Getestete Produkte Preis Zum Angebot 1. Skoda Karoq 1.5 TSI ACT UVP 30.980 ,00 EUR 2. Kia Niro 1.6 GDI Hybrid UVP 30.690 ,00 EUR 3. Mazda CX-30 e-Skyactiv G 2.0 M UVP 27.690 ,00 EUR



Der Kia Niro war bisher eher ein Außenseiter. Gut, aber so unauffällig, dass man ihn schnell übersah. Das dürfte sich mit der neuen zweiten Generation gründlich ändern. Schmale LED-Leuchten an Front und Heck, dazu eine massive schwarze C-Säule mit integriertem Luftauslass wie beim Ford GT . Das fällt auf. Kein Wunder, dass die Kontrahenten dagegen wie graue Mäuse wirken.

Kia gefällt mit mutigem Design



Dabei ist auch Mazda das Thema Design wichtig. Der 2019 präsentierte CX-30 wirkt eigenständig und dynamisch, die fließenden Formen fast zeitlos. Deutlich pragmatischer und angestaubter steht daneben der Karoq , der bereits seit fünf Jahren am Markt ist. Daran kann auch die neueste, äußerst dezente Modellpflege nichts ändern. Vielleicht auch gar nicht nötig, schließlich kommt es auf die inneren Werte an.

Zoom Der neue Niro fällt auf: schmale LED-Leuchten an Front und Heck, dazu eine massive schwarze C-Säule.



Auch hier beweisen die Koreaner Mut. Im Niro dominiert ein 80 Zentimeter breites Paneel, das die Bildschirme für Instrumente und Infotainment zusammenfasst. Zudem sind sie hier stolz auf den großzügigen Einsatz recycelbarer Materialien. Die Verarbeitung stimmt auf Anhieb, die Bedienung ist ausreichend intuitiv, verlangt nur wenig Gewöhnung. Das Klima wird separat gesteuert, es gibt haptisch gut gemachte Drehregler. Der größte in der Mittelkonsole ersetzt wie inzwischen bei Kia üblich den Wählhebel der Automatik.

Fahrzeugdaten Modell Kia Niro 1.6 GDI Hybrid Mazda CX-30 e-Skyactiv G 2.0 M Hybrid Skoda Karoq 1.5 TSI ACT Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Partikelfilter Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Vierzylinder + E-Motor vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1580 cm³ 103,6 (141)/5700 (Systemleistung) 265/1000 (Systemleistung) 165 km/h Sechsgang-Doppelkupplung Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 225/45 R 18 V Continental PremiumContact 6 7 x 18" 105 g/km 4,4 l 42 l Super Serie 68 dB(A) 1300/600 kg 100 kg 451–1445 l 4420/1825–2050**/1545 mm 2720 mm 30.690 Euro 39.070 Euro Vierzylinder vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1998 cm³ 110 (150)/6000 213/4000 198 km/h Sechsgang manuell Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 215/55 R 18 W Falken Azensis FR 510 SUV 7 x 18" 134 g/km 5,7 l 51 l Super Serie 66 dB(A) 1300/600 kg 80 kg 430–1406 l 4395/1795–2040**/1540 mm 2655 mm 27.690 Euro 31.690 Euro Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Zahnriemen 1498 cm³ 110 (150)/5000 250/1500 211 km/h Sechsgang manuell Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 215/50 R 18 W Michelin Primacy 3 7 x 18" 128 g/km 5,4 l 50 l Super Serie 68 dB(A) 1500/700 kg 90 kg 521–1630 l 4382/1841–2025**/1603 mm 2638 mm 30.980 Euro 35.780 Euro



Gewöhnungsbedürftig fällt die Sitzposition aus. Man sitzt hoch, schaut immer auf die Armaturen herab. Dazu rücken die Kopfstützen zu weit vor, das Lenkrad nicht genug heraus. Das klappt im Skoda besser. Überhaupt wirkt der Karoq deutlich ganzheitlicher. Die Bedienung ist abgesehen vom fehlenden Drehregler für die Lautstärke nahezu perfekt, die Verarbeitung sehr routiniert. Was fehlt, ist eine Neigungsverstellung für die Sitzfläche.

Der Mazda lässt seinen Fahrer in Ruhe



Im besten Sinne eine Reise in die Vergangenheit erlebt der Mazda-Pilot. Klassische analoge Instrumente, wenige, gut erreichbare Tasten und ein Drehdrücksteller für das Infotainment.

Zoom Klassisches Cockpit: Im Mazda gibt es noch analoge Rundinstrumente. Die Bedienung erfolgt über einen Dreh-Drück-Steller.



Wer gern von seinem Auto in Ruhe gelassen werden möchte, ist hier richtig. Schade, dass die Verarbeitung im Detail abseits der Sichtlinie schwächelt. Bescheiden fällt auch das Platzangebot des CX-30 auf der Rückbank und im Kofferraum aus. Fondpassagiere sind im Kia am besten aufgehoben, am meisten Gepäck schluckt der Skoda.

Kia spart dank Hybridantrieb



Leider auch am meisten Sprit. Der einzige Turbo im Vergleich genehmigt sich auf der Testrunde 7,2 Liter und damit 1,4 Liter mehr als der Kia. Irgendwo dazwischen ordnet sich der Mazda mit 6,6 Litern ein. Dass der Niro so sparsam ist, verdankt er seinem serienmäßigen Hybridantrieb. Ein 44 PS starker Elektromotor, der sich aus einer 1,32-kWh-Batterie bedient, greift dem 1,6-Liter-Sauger unter die Arme.

Die Kraftübertragung übernimmt ein sechsstufiges Doppelkupplungsgetriebe. Auch wenn das typische Aufheulen der stufenlosen Konkurrenz so ausbleibt, bekommt der Fahrer sehr deutlich mit, was gerade unter der Haube passiert. Hohe Drehzahlen unter Last verderben den ansonsten positiven Geräuscheindruck.

Wenig Punch trotz größtem Hubraum im CX-30



Ein Problem, das auch der Mazda kennt. Trotz satter zwei Liter Hubraum fehlt es ihm an Drehmoment. Wer Leistung haben möchte, muss sie oberhalb von 5000 Touren suchen.

Zoom Untenrum etwas müde: Wer dem Zweiliter-Vierzylinder des CX-30 Leistung entlocken will, muss ihn reichlich hoch drehen.



Immerhin macht das Schalten mit der knackigen Sechsgangbox Spaß. In jeder Lage druckvoll und geschmeidig geht das Skoda-Aggregat zu Werke. 250 Nm Drehmoment ab 1500 Touren erlauben eine schaltfaule Fahrweise.

Im Karoq-Fahrwerk steckt Vielseitigkeit



Vorn liegt der Karoq auch beim Fahrverhalten. Das Performance-Paket mit Progressivlenkung und DCC-Fahrwerk für 850 Euro ist eine absolute Empfehlung. Ob knackig straff oder auf der weichen Welle surfend – alles ist möglich.

Zoom Ausgewogen: Mit Progressivlenkung und DDC-Fahrwerk beherrscht der Karoq so ziemlich jede Gangart – von zart bis hart.



Endgültigen Fahrspaß vereitelt auf der Teststrecke allenfalls das früh und rigoros eingreifende ESP. Kia und Mazda lassen mehr Leine. In dieser Klasse aber wohl leicht zu verzeihen. Der CX-30 gibt auch beim Fahren den Sportler, federt stramm und direkt. Die knackige Lenkung dürfte aber gern weniger stoßempfindlich sein.

Messwerte Modell Kia Niro 1.6 GDI Hybrid Mazda CX-30 e-Skyactiv G 2.0 M Hybrid Skoda Karoq 1.5 TSI ACT Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 3,9 s 10,9 s 18,7 s 30,6 s 6,0 s 8,1 s 1459/481 kg 60/40 % 11,3/11,3 m 605 mm 35,8 m 34,6 m 58 dB(A) 66 dB(A) 70 dB(A) 4,3 l S/100 km 5,8 l S/100 km (+32 %) 8,5 l S/100 km 138 g/km 720 km 3,2 s 9,3 s 15,5 s 24,2 s 5,0 s 6,6 s 1431/496 kg 60/40 % 11,5/11,4 m 590 mm 33,6 m 34,7 m 57 dB(A) 65 dB(A) 68 dB(A) 5,9 l S/100 km 6,6 l S/100 km (+16 %) 8,6 l S/100 km 157 g/km 760 km 3,4 s 9,2 s 14,6 s 23,8 s 4,8 s 6,3 s 1402/518 kg 58/42 % 11,0/10,9 m 635 mm 34,0 m 34,9 m 58 dB(A) 65 dB(A) 68 dB(A) 5,5 l S/100 km 7,2 l S/100 km (+33 %) 9,9 l S/100 km 170 g/km 690 km



Der Kia zeigt eine ausgewogene Beinarbeit mit angenehmem Langsamfahrkomfort. Bei hohem Tempo federt er aber zu weit aus, hebt seine Besatzung aus den Sitzen. Die Lenkung ist leichtgängig, bietet aber kaum Rückmeldung. Alles in allem ist er der Typ für die gemütliche urbane Gangart.

An der Kasse langt Kia am stärksten zu



Da kommt auch das Sparpotenzial des Hybrids am besten zur Geltung. Schade nur, dass die Ersparnis von teuren Versicherungsklassen und dem mit 39.070 Euro mit Abstand höchsten Kaufpreis zunichte gemacht wird. Das sind schlappe 7380 Euro mehr, als die 31.690 Euro, Mazda für den CX-30 berechnet. Mit 35.780 Euro liegt der Skoda Karoq in der Mitte, dank seiner ruhigen, ausgewogenen Art am Ende aber ganz vorn – eine sichere Bank in dieser unruhigen Zeit.