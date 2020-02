W

ow, was für ein Auftritt! Ein Wohnmobil aus der La-Strada-Manufaktur gilt unter Kennern sowieso schon als besonderes Schmankerl. Doch für dieses hier, unseren neuen Dauertest, gilt das ganz besonders. Selbst wenn er nur banal im Stop-and-go durch die Stadt rollt, ruft alles an ihm: Abenteuer! Isländische Vulkane, der marokkanische Atlas oder die mongolische Steppe sind die Sehnsuchtsgebiete des Regent S 4x4, deutsche Mittelgebirge eher nicht. Dass ihn so schnell nichts stoppt, auch wenn der Asphalt zu Ende sein sollte, erkennt jeder an seiner um 8,5 Zentimeter höhergelegten Karosserie und den grobstolligen BF-Goodrich-All-Terrain-Reifen. Kurz: Er ist ein markanter Traum für alle, die echtes Fernweh plagt. Der Dämpfer kommt, wie befürchtet, beim Blick auf die Preisliste. So ausgestattet, wie wir ihn in unseren Testfuhrpark aufnehmen, kostet der Allradler exakt 121.886 Euro. Wer ihn ganz nackt ordern würde, hätte noch 68.375 Euro auf dem Preiszettel stehen. Und käme um drei große Vergnügen, die dieses Mobil in der Summe so begehrenswert machen: erstens die zuschaltbare Allrad-Option, zweitens den 190 PS starken, souveränen und gut tönenden V6-Diesel sowie drittens die zauberhaft kooperierende Siebenstufenautomatik. Sie führt mit dem V6 eine überaus harmonische Beziehung.