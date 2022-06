Der Mazda CX-60 setzt direkt in zwei Kategorien neue Maßstäbe! Auf der einen Seite ist das SUV Mazdas erstes Plug-in-Hybridmodell, auf der anderen Seite ist er auch das stärkste Serienmodell, das Mazda bisher gebaut hat. Den Standardsprint schafft das große SUV in knackigen 5,8 Sekunden. Hier arbeiten ein 2,5-Liter-Reihenvierzylinder (191 PS , 261 Nm Drehmoment) und ein 175 PS starker Elektromotor Hand in Hand.