carsale24 Auto ganz einfach zum Bestpreis online verkaufen Top-Preise durch geprüfte Käufer – persönliche Beratung – stressfreie Abwicklung durch kostenlose Abholung! Zum Angebot



Zoom Bis auf den neuen Radsatz und die orangen Akzente blieb der Mercedes-AMG GT Black Series optisch unangetastet.





Beim R3 getauften Kit bleibt unter der Haube kaum ein Teil unangetastet. Zuerst einmal verbaut der Tuner zwei neue Turbos, garniert mit Edelstahl-Downpipes sowie 200-Zellen-Kats. Abgerundet wird das Tuning durch neue Luftfilter und eine angepasste Software. Das Ergebnis sind wahnwitzige 1066 PS und 1127 Nm maximales Drehmoment, was einem Plus von 336 PS und 327 Nm gegenüber der Serie entspricht.

352 km/h Topspeed dank Renntech-Tuning



Damit diese Power mehr als ein Mal abgerufen werden kann, installiert Renntech eine verstärkte Kupplung. So soll es in glatten 3,0 Sekunden (Serie 3,2 Sekunden) auf 100 km/h gehen, Schluss ist erst bei 352 km/h (Serie 325 km/h).





Optisch ist der GT Black Series mit Doppel-Flügel eh schon nah dran an den GT3- und GT4-Rennwagen, weshalb es der Tuner bei orangen Akzenten und einem neuen Satz Felgen belässt. In den USA kostet das R3-Paket umgerechnet knapp 39.500 Euro netto (41.440 US-Dollar) plus Einbau.

Doch seien wir mal ehrlich, Preise dürften bei den meisten GT Black Series-Besitzern eine eher untergeordnete Rolle spielen. Neu hat der Supersportwagen, der mittlerweile nach etwa 1700 gebauten Exemplaren eingestellt wurde, in der Basis mindestens 335.240 Euro gekostet. Gebraucht gibt es aktuell aber keine Fahrzeuge unter 450.000 Euro.