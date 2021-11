Ein Mercedes ist ein Renault ist ein Mercedes. Oder so ähnlich. Jedenfalls war der Citan bislang ein – ist nicht böse gemeint – ziemlich fader Abklatsch des. Nun könnte alles besser werden. Der. Mehr Benz, mehr Mercedes – so haben sich die Stuttgarter das gedacht.

Das dicke Lenkrad verwischt die Spuren ins Nutzfahrzeugprogramm erfolgreich. Feingeister werden an den Türtafeln herumkritteln – die wirken in den Materialien schlicht. Trost: Alles ist, fugenarm gesetzt und klapperfrei arrangiert – echt gut! Der Testwagen Citan 113 mitstarkemgeht mit Lust an die Arbeit. Ihn haben wir im Tourer mit fünf Sitzplätzen (verlängerter Siebensitzer später gegen Aufpreis) gefahren. Die(7-Gang-DKG optional) rastet verbindlich ein, bewegt sich leichtgängig, könnte allenfalls kürzere Wege und eine weniger kantige Führung vertragen. Uns fällt sofort auf, dass derund sauber in seiner Spur läuft.