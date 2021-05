T-Klasse kommt 2022

Citan für alle Nicht-Handwerker wird T-Klasse heißen und auch mit Elektroantrieb angeboten, als EQT. Mercedes hat jetzt die Studie zum Elektroauto gezeigt. Die heißt Concept EQT und sieht nicht nur ziemlich edel aus, sondern wirkt auch recht seriennah. Kein Wunder: Die T-Klasse soll schon im ersten Halbjahr 2022 zu den Händlern rollen, der EQT etwas später. Preise nennt Mercedes noch nicht, AUTO BILD geht aber davon aus, dass es den Verbrenner ab 24.000 Euro geben wird. Für die Elektrovariante rechnen wir mit einem ordentlichen Aufschlag: Die könnte bei 35.000 Euro starten.

Von vorn ziemlich sportlich für einen Kastenwagen

Beim Showcar sind in die schwarze Verkleidung viele beleuchtete Sterne integriert. Dieses Gimmick dürfte es aber nicht in Serie schaffen, genau wie die anderen Sternenmuster der Studie an den Felgen und dem Panoramadach. Ein Designkniff der EQ-Modelle sind die durchgehenden Leuchtenbänder vorn und hinten. Bei der EQT-Studie rahmt es an der Front den Grill nach unten ein. Mit den breiten Schultern und den betonten Radhäusern sieht der EQT von vorn ziemlich sportlich für einen Kastenwagen aus. Unterstrichen wird dieser Eindruck noch durch die schmalen LED-Tagfahrlichter und das weit heruntergezogene Element, das den Grill nachahmt.

Signatur der LED-Rückleuchten wirkt wie eine moderne Interpretation der klassischen Nutzfahrzeug-Rücklichter und setzt sich aus zwei breiteren, senkrechten LED-Balken zusammen, die seitlich von vielen kleinen Strichen ergänzt werden. In der Seitenansicht fällt neben den versenkten, elektrisch ausklappbaren Türgriffen (mit denen wir in der Serie nicht rechnen) der breite Chromrahmen der Fenster auf, der das zurückgenommene Design ein wenig stört. Am schnörkellosen Heck, das typisch Kastenwagen sehr steil designt ist, begrenzt das Lichtband optisch die Unterkante des Fensters.

T-Klasse und EQT wird es natürlich mit zwei Radständen geben, die Studie zeigt die lange Version. Zu den Abmessungen: Mit 4,95 Meter ist der EQT mehr als 20 Zentimeter länger als der gerade ausgelaufene Citan. Die anderen Maße sind aber auf dem gleichen Level. Das Elektroauto ist 1,87 Meter breit und 1,83 Meter hoch.



Keine digitalen Instrumente für den EQT

AUTO BILD hat bereits die Sitzprobe im Concept EQT gemacht. Der Innenraum wirkt schon ziemlich serienreif – bis auf die wenig pflegeleichten weißen Bezüge für Sitze, Gangwahlhebel und Lenkrad. Das Elektroauto ist mit dem aktuellen MBUX-Infotainment (hier geht's zum Connectivity-Check) samt optionaler Sprachsteuerung "Hey Mercedes" ausgerüstet, kommt aber mit deutlich kleinerem Zentraldisplay als wir es von den aktuellen Mercedes-Modellen gewöhnt sind.

Überraschenderweise blickt der Fahrer auf analoge Instrumente. Zwischen denen ist zwar ein recht großes Display, aber wenn selbst die Studie kein digitales Cockpit hat, ist nicht damit zu rechnen, das Mercedes es optional in Serie anbieten wird. Das ist ein Nachteil gegenüber dem Konkurrenzprodukt von VW. Den Caddy gibt es gegen Aufpreis mit digitalen Instrumenten, im direkten Vergleich wirkt sein Innenraum auch moderner als der des EQT. Im Mercedes gibt es noch eine Vielzahl an Knöpfen, das kleine aufgesetzte Zentraldisplay fügt sich nicht so recht in den ansonsten edel gestalteten Innenraum mit den typischen, runden Lüftungsdüsen. Die klassischen Tugenden seines Segments beherrscht der Kastenwagen aber: Es gibt verschiedenste Ablagen (z.B. eine durchgehende Fläche über den Sonnenblenden oder ein großes Fach unter der Armlehne), dank der hohen Sitzposition und der großen Fenster hat man eine gute Rundumsicht.

Die Studie hat Schiebetüren auf beiden Seiten und die maximale Anzahl an Sitzen: Bis zu sieben Personen passen in den EQT. Auf die Rückbank in der zweiten Reihe sollen drei Kindersitze nebeneinander Platz finden. Das Raumgefühl ist hier in alle Richtungen gut, wegen der Karosserieform ist gerade nach oben viel Platz. Die dritte Reihe bilden zwei schmale Einzelsitze. Bei der Studie muss man zum Einsteigen die Rückbank umklappen, für die Serienversion würde sich eine verschiebbare Lösung anbieten. Der Einstieg hierher ist nicht ganz leicht, wollen wir doch die weiß bezogene Rückenlehne der zweiten Reihe nicht mit den Schuhen besudeln. Auf dem Sitz angekommen geht es natürlich in puncto Beinfreiheit etwas enger zu als vorne zu. Mit 1,65 Meter kann man in der dritten Reihe aber noch ordentlich sitzen, ohne Platzangst zu bekommen. Zum Kofferraumvolumen gibt es noch keine offiziellen Angaben. Hier verbirgt sich bei der Studie noch ein Easter Egg: ein elektrisches Longboard unter einer Plexiglasklappe.

Motoren könnten von Renault stammen