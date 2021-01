Dank Allradlenkung ist die lange S-Klasse auch im Stadtverkehr oder in Parkgaragen praktikabel. ©Daimler AG

Winterprodukte Zum Angebot Kärcher elektrischer Eiskratzer Preis*: 44,54 Euro Ctek CT5 Time to Go Preis*: 84,90 Euro Ctek MXS 5.0 Preis*: 47,55 Euro Dino Startbooster Preis*: 108,44 Euro Sonax Antifrost & Klarsicht Preis*: 9,25 Euro Sonax Scheibenenteiser Preis*: 7,30 Euro *Preis: Amazon-Preis am 26.11.2020 *Preis: Amazon-Preis am 26.11.2020

Derdes Schwaben leistet 330 PS und ein stattliches Drehmoment von 700 Nm.Der Selbstzünder ist exzellent gekapselt und so lässt kaum etwas einen Dieselmotor vermuten. Selbst unter Last und mit entsprechenden Drehzahlspitzen könnte es sich auch um einen Benziner handeln.und so bleibt die Frage, wieso das Luxusmodell aus nicht noch mehr Pferdestärken unter der langen Haube hat?350 oder 380 PS wären angesichts der breiten Motorenpalette mit bis zu 700 PS angemessen für eine S-Klasse, die als Leergewicht mehr als zwei Tonnen auf die Waage bringt. Dabei liegt der Motor überraschend leicht auf der Vorderachse.Wie schon beim Triebwerk könnte es durchaus noch etwas mehr – diesmal an Präzision - sein; das würde jedoch Komforteinbußen bedeuten und in Sachen Komfort machen die Mercedes-Entwickler nur höchst ungern Kompromisse.