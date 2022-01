Die beiden Damen zücken ihre Handys. Sichtlich irritiert, wer da nun in er 5,50 Meter langen Limousine an ihnen vorbeifährt und staatsmännisch winkt. Sie winken jedenfalls zurück. Sicher ist sicher, am Ende ist es der Kanzler. Auch wenn Olaf Scholz ja weder Haare noch Brille trägt.

Reichstag gerade die 11. Sitzung des 20. Deutschen Bundestags läuft, kurvt draußen ein neues Regierungsmitglied zwischen Bundeskanzleramt und Abgeordnetenhaus hin und her: der neue Kanzler-Panzer. Der sicherste sicherste zivile Auto der Welt. "Wobei das natürlich nur gilt, solange man nicht die zehn Zentimeter dicken Fenster herunterlässt und herauswinkt", mahnt der Fahrer den Passagier. Während drüben imgerade die 11. Sitzung des 20. Deutschen Bundestags läuft, kurvtein neueszwischen Bundeskanzleramt und Abgeordnetenhaus hin und her: der neue. Der sicherste Mercedes aller Zeiten. Manche sagen sogar, das. "Wobei das natürlich nur gilt, solange man nicht dieFenster herunterlässt und herauswinkt", mahnt der Fahrer den Passagier.

Zoom Am Türrahmen ist erkennbar, wie dick das Panzerglas ausgeführt ist. Die Fensterheber sind Sonderausstattung.



Ampelkoalition, auf der Straße bleibt es bei der Großen Koalition: schwarzer Benz, roter Scholz. Allerdings wollten sich die Schwarzen ja erneuern. Und das haben sie getan. Das neue politische Schwergewicht heißt: Mercedes S 680 Guard 4matic. Ein 4,2-Tonnen-Monstrum, Zwölfzylinder (gibt es sonst nur im 190 km/h schnell (mehr schaffen die Im Bundestag regiert die, auf der Straße bleibt es bei der: schwarzer Benz, roter Scholz. Allerdings wollten sich die Schwarzen ja erneuern. Und das haben sie. Das neue politische Schwergewicht heißt:. Ein 4,2-Tonnen-Monstrum,(gibt es sonst nur im Maybach ),schnell (mehr schaffen die Reifen nicht), im Rückwärtsgang immerhin noch 60 km/h.

Mercedes S-Klasse Guard kostet rund 540.000 Euro



Regierung ausgeliefert. Stückpreis: rund 540.000 Euro. Ein Panoramadach gibt es nicht mal gegen Aufpreis, das leuchtet ein. Genauso wenig Die ersten werden demnächst an dieausgeliefert. Stückpreis: rund. Ein Panoramadach gibt es nicht mal gegen Aufpreis, das leuchtet ein. Genauso wenig Over-the-air-Updates (wegen möglicher Hacker-Angriffe) und Head-up-Display , weil dafür die Frontscheibe zu dick ist.

Zoom Im Normalfall liegt das Blaulicht im Kofferraum – Anschluss über eine spezielle Buchse neben dem Fahrersitz.





Steffen Schierholz Platz genommen. Kein BKA-Mann, aber auch bewaffnet bis an die Zähne, und zwar mit Informationen zum Behörden-Benz Nr. 1. Im normalen Leben schafft Schierholz als Pressesprecher bei Abgeordnetenhaus friemelt er an den Standartenhalter eine Deutschland­-Fahne, die noch von der letzten EM übrig ist, während die Abgeordneten­-Chauffeure interessiert zugu­cken. Vorn auf dem Fahrersitz hatPlatz genommen. Kein BKA-Mann, aber auchbis an die Zähne, und zwar mitzum Behörden-Benz Nr. 1. Im normalen Leben schafft Schierholz alsbei Mercedes-Benz . Heute schafft er ein kleines Wunder: Direkt vormfriemelt er an den Standartenhalter eine, die noch von der letzten EM übrig ist, während die Abgeordneten­-Chauffeure interessiert

Rundum­leuchte aus dem Reichstag. (Natürlich nur kurz fürs Foto. Liebe Kinder, nicht nachmachen!) Zwei Ordnungsamt­s-Mitarbei­ter schreiben derweil Parksünder auf, die Leute. Dann holt er eineaus dem Kofferraum , klemmt sie aufs Dach – und stellt sich mit flatternden Fahnen und eingeschaltetem Blaulicht direkt vor den. (Natürlich nur kurz fürs Foto. Liebe Kinder,!) Zwei Ordnungsamt­s-Mitarbei­ter schreiben derweilauf, die S­-Klasse bleibt unbehel­ligt. Auch Blech-Kleider machen offenbar

Guard-Bau dauert 50 Tage pro Stück



Kanzler von Köpenick hin­ten rechts mal die Geheimnisse des besonders gesicherten Werk in Sindelfingen. Knapp 60 speziell geschulte Mitarbeiter sind dort beschäftigt." Alles anderthalb Tage, für den Guard ca. 50. Produktionsziel? Solide dreistellig im Jahr. So, Herr Schierholz, erzähl'n se demhin­ten rechts mal diedes Guard . "Wir produzieren den in einemWerk in Sindelfingen. Knappsind dort beschäftigt." Alles Manufakturarbeit . Für eine normale S­-Klasse braucht Mercedes rund, für den Guard ca.? Solide dreistellig im Jahr.

Zoom Im Kofferraum der speziellen S-Klasse: Frischluft-Versorgung (gelb) und Feuerlöschanlage (rot) für den akuten Notfall.



Kund­schaft: Königshäuser, Unterneh­mer, Regierungen. Alles Leute, die nicht auffallen möchten. Und so gilt beim Schwarz. "Was ande­res bestellt so gut wie niemand", sagt Schierholz. Daher wirkt der Guard auf den ersten Blick wie jede x­-beliebige lange S­-Klasse. Die: Königshäuser, Unterneh­mer, Regierungen. Alles Leute, diemöchten. Und so gilt beim Lack : Alle Farben sind möglich, Haupt­sache es ist. "Was ande­res bestellt so gut wie", sagt Schierholz. Daher wirkt der Guard auf den ersten Blick wie jede

Eine völlig eigenständige Konstruktion



versteckt sich ein Fahrzeug, das mit der normalen Stuttgarter nicht mehr viel zu tun hat. Die Fahrgastzelle ist so abgeschottet wie im vergange­nen Herbst die Koalitionsver­handlungen. Da wurden, salopp gesagt, nicht einfach ein paar Stahlplatten in die Türen eingeschweißt wie bisher. Der neue Guard ist eigenständig konstruiert, basiert nicht auf dem Serienauto. Doch unter dem Blechkleidsich ein Fahrzeug, das mit der normalen Stuttgarter Oberklasse zu tun hat. Die Fahrgastzelle ist sowie im vergange­nen Herbst die Koalitionsver­handlungen. Da wurden, salopp gesagt, nicht einfach ein paarin die Türen eingeschweißt wie bisher. Der neue Guard istkonstruiert, basiert nicht auf dem Serienauto.

Zoom Den V12 mit 612 PS gibt es in der normalen S-Klasse nicht, nur im Maybach. Im Guard treibt er alle vier Räder an.



Angriffen der Opposition hält der Kanzler­-Panzer somit jederzeit stand. Ganz egal, ob sie von extrem rechts oder extrem links kommen (unten oder oben sind natürlich auch kein Problem). "Der Guard hat die höchste Schutzklasse VR10", sagt Schierholz. Nur mal als Anhaltspunkt: Gegen An­griffe mit einem AK47­-Schnellfeu­ergewehr hilft schon die Schutz­klasse VR6.

Test mit 12,5 kg Sprengstoff bestanden



Bei diesem Benz hat selbst ein Scharfschützengewehr keine Chance. "Für die Zertifi­zierung wurden beim Beschuss­amt mehr als 300 Schüsse auf das Fahrzeug abgegeben", sagt Schierholz. Für was es nicht alles ein Amt gibt!

Hinzu kam ein wei­terer Test mit 12,5 Kilo Spreng­stoff. Alles bestanden. Allein die Türen wiegen 180 Kilo – pro Stück. Damit man sie überhaupt öffnen kann, sind sie mit einer speziellen Mechanik ver­sehen. Schwer geht's trotzdem auf und zu. Egal, macht ja der Fahrer.

Zoom Die Spezialreifen haben einen Notlaufkern. Mit Durchschuss können sie noch 30 km weit mit 80 km/h fahren.



Löschanlage unter dem Wagenboden und im Motorraum. Bei Giftgasangriffen sorgt die Frischluftanlage für einen Überdruck in der Fahrgastzelle. Waffen sind nicht an Bord, dafür Massage­sessel, Fernsehen, WLAN und ein Panikknopf. Brennt das Fahrzeug , aktiviert sich eineunter dem Wagenboden und im Motorraum. Beisorgt die Frischluftanlage für einenin der Fahrgastzelle. Waffen sindan Bord, dafür Massage­sessel, Fernsehen, WLAN und ein

"Werde ich dann rauskatapultiert, wenn ich den drücke?", frage ich Chauffeur Schierholz. "Nein, dann schaltet das Auto alles ein, was an Lichtern und Sirenen vorhanden ist, um auf sich aufmerksam zu machen."

MBUX will uns nach Dortmund schicken



Regierungserfahrung scheint noch das Außen­ministerium per Sprachsteue­rung das Ziel "Schweizer Botschaft" angeben, will das System nach Dortmund – warum auch immer. Sei's drum, dafür kennt es die Botschaft von Brunei. Ach ja, wer unterwegs nach dem Weg fragen oder staats­männisch winken will, muss die Fensterheber als Extra bestellen. Wenigscheint noch das MBUX ­-System zu haben. Als wir vormper Sprachsteue­rung das Ziel "" angeben, will das System nach– warum auch immer. Sei's drum, dafür kennt es die. Ach ja, wer unterwegs nach dem Weg fragen oder staats­männisch winken will, muss diebestellen.

Denn für das schwere Panzerglas braucht es eine spezielle Hydrau­lik. "Kostet rund 10.000 Euro Auf­preis", sagt Schierholz. Immerhin, die Steuersenkung ist Serie – einfach links neben dem Lenkrad den Knopf drücken. So, Herr Schierholz, wo kann ich den jetzt bestellen? "Einfach bei Ihrem Mercedes­-Händler." Okay, aber dafür muss ich zu Hause mit meinem Koalitions­partner erst mal einen Nachtragshaushalt verabschieden.