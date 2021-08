Für eine japanische Marke völlig untypisch, hat sich Nissan acht Jahre Zeit gelassen für die. Der Qashqai ist dasbei uns; die zweite Serie war noch 2018– da wollte die französisch geführte Dreier-Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi nichts dem Zufall überlassen. In alle Richtungen gewachsen, schielt die wieder in Sunderland in England gebautejetzt klar in Richtung. Der ist unangefochtener SUV-Marktführer auf dem deutschen Markt. Ein Vergleich der Publikumslieblinge liegt da sehr nahe. Zum Testzeitpunkt stand ein manuell geschalteter Tiguan leider nicht zur Verfügung – daher ist hier ein Fahrzeug mitdabei.

Nissan Qashqai (2021): Neuvorstellung - Sitzprobe - Preis - Info Erster Check im neuen Qashqai Zur Videoseite

hat sich auch bei uns bestens verkauft, lag zeitweilig aufder SUV-Neuzulassungen in Deutschland. Sein Alter war ihm am Ende aber deutlich anzumerken: sparsam, aber etwas ungehobelt und laut in höheren Drehzahlbereichen. Im Cockpit wirr verteilte Knöpfe, ein kleines Navi unterhalb der Lüftungsdüsen, der Fond etwas beengt bei arg tiefer Sitzposition, knapper Laderaum – das seit 2013 angebotene Modell war in die Jahre gekommen. Der Neue, mitnicht zu schwer, wuchs in der Länge um drei Zentimeter auf jetzt, in derum 2,9 cm auf 1,84 Meter und gegen den Trend sogar um 2,5 cm in der Höhe. Kommt das Größenwachstum innen an? Wie man's nimmt: Dergewinnt in der Normalstellung tatsächlich 49 Liter hinzu; im Fond aber geht es noch immer