Opel verleiht dem Corsa als Sondermodell "Individual" einen sportlichen Look.der zweithöchsten Ausstattung, fährt der Kleinwagen dann immer in Schwarz-Metallic vor. Kühlerspange, Spiegelkappen und Felgenclips in Rot bilden einen Akzent. Der Corsa Individual steht serienmäßig auf 17-Zoll-Leichtmetallrädern, die man in doppelter Ausführung bekommt. Es gibt also einen. Das Farbschema Schwarz und Rot findet sich auch imwieder. So ist der Schaltknauf in Rot gehalten, während der Dachhimmel schwarz ist. Eine Aluminium-Pedalerie rundet die Sportoptik ab.