er neue Porsche 911 bekommt eine Cabrio-Version zur Seite gestellt. Das bestätigen die Trophäen der AUTO BILD-Erlkönigjäger: Sie erwischten den offenen Elfer der Baureihe 992 auf den letzten Erprobungsfahrten. Der Sportwagen ist auf den Fotos nahezu ungetarnt zu sehen. An der Front sind nur kleine Teile der Lufteinlässe abgeklebt, hinten verdeckt das Klebeband nur noch kleine Bereiche der Rückleuchten sowie den Modellschriftzug. Ansonsten erhält auch das Cabrio die in der Karosserie versenkten Türgriffe und das durchgängige Leuchtenband am Heck. Beim Verdeck zeigt der Erlkönig, dass Porsche auch weiterhin auf ein Stahldach verzichtet und stattdessen ein Stoffverdeck verbaut.