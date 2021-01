Der Ford ist über fünf Meter lang, VW und Porsche liegen knapp darunter. Alle drei haben viel Platz. ©Roman Raetzke / AUTO BILD

Mächtige Kolosse sind alle drei, zwischen(VW) und(Ford) lang und um die. Entsprechend großzügig fällt dasdann auch aus, hier kneift es nirgends. Wobei der grundsätzlichbesonders im Fond noch mal deutlich mehr Raum bietet als VW und. Vorn thront man imhoch auf gemütlichen Sesseln, in der zweiten Reihe lassen sich die zwei äußeren Sitze längs verschieben und die Lehnen in der Neigung verstellen, in der dritten Reihe des Explorer mit dem komplett elektrisch klappbarenkönnen sich die Kleinen verstecken. Derkommt serienmäßig mit den straffen, passend ausgeformten ErgoComfort-Sitzen vorn, im Fond ist die Rückbank geteilt längs verschiebbar, die Lehnenneigung verstellbar – alles sehr bequem.