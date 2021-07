Mit dem Arkana hat Renault jetzt auch ein SUV-Coupé im Angebot. Das basiert zwar auf dem Renault Captur , sieht aber deutlich sportlicher aus und erinnert mit seinem präsenten Heck tatsächlich an BMW X4 und Mercedes GLC Coupé . Längenmäßig reicht der Renault allerdings nicht an die beiden 4,80-Meter-Wagen ran, denn der Franzose kommt nur auf 4,57 Meter. Trotzdem sind die Plätze auf der Rückbank nicht nur Kindern vorbehalten. Wer kleiner als 1,85 Meter ist, hat hier noch ausreichend Kopffreiheit. Beim Preis folgt Renault dem Beispiel der Konkurrenz: Den Einstiegsmotor weglassen und einen Aufschlag für die abfallende Dachlinie aufschlagen. Der Arkana kostet exakt 3000 Euro mehr als der Captur, die Preise starten bei 28.150 Euro. Das ist ziemlich günstig, gerade wenn man sich die deutsche Konkurrenz Audi Q3 Sportback und BMW X2 anschaut ( hier geht's zum Vergleichstest ). Aber da geht noch mehr.

Dann bekommt man das SUV-Coupé alsmit eigenen Schürzen, 18-Zöllern mit roten Akzenten, schwarzen Alcantara-Bezügen mit roten Ziernähten, schwarzem Dachhimmel und speziellem Leder-Lenkrad und Schalthebel. Das Lenkrad und die Vordersitze sind beheizbar, die Sitzposition lässt sich elektrisch einstellen, der Fahrer hat zusätzlich eine Lordosenstütze. Statt analoger Instrumente gibt es einen sieben Zoll großen digitalen Tacho, der Touchscreen fürs Infotainment ist in der Topversion 9,3 Zoll groß und mit einem Navi, Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto sowie Sprachsteuerung ausgerüstet. Unter den Assistenten sind unter anderem der Querverkehrswarner, der Toter-Winkel-Warner, der Fernlichtassistent, der adaptive Tempomat und Parkpiepser rundum serienmäßig.setzt sich aus einem 1,6-Liter-Benziner mit 94 PS und einem 49 PS starken Elektromotor zusammen. Das Schalten übernimmt ein Automatikgetriebe. Die Anhängelast fällt beim Hybrid etwas niedriger aus, als beim reinen Verbrenner, sie liegt bei bis zu 760 Kilo (Benziner: maximal 900 Kilo), die Stützlast ist mit 75 Kilo gleich. Dafür verbraucht das Auto mit 4,2 Litern auf 100 Kilometern (nach WLTP) so weniger. Diese Variante, das sind rund 24 Prozent. Das Neuwagenvergleichsportal hat also schon Angebote ab 27.794 Euro.