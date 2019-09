Der Kamiq teilt sich zwar die Plattform mit dem VW T-Cross, ist aber satte 13 Zentimeter länger als sein Konzernbruder aus Wolfsburg.

Mit einemist der Tschecheals sein Konzernbruder aus Wolfsburg und dürfte ihm so einige Kunden abluchsen. Für den Kamiq sind die(ab 20.750 Euro) und(ab 22.750 Euro) erhältlich. Die Basisausstattung kann sich durchaus sehen lassen: Das SUV rollt serienmäßig mit einemzu den Händlern. Die Käufer der Basisversion müssen sich dafür aber mit einemin Kombination mit einerund einem abgespeckten Infotainmentsystem mit einem 6,5 Zoll-Display zufrieden geben. Der schwächste Motor ist auch in Kombination mit den höherwertigen Ausstattungen erhältlich. Wer mehr Leistung will, muss mindestens 19.150 Euro ausgeben und bekommt dafür die. Das für diese Motorisierung optional erhältlichekostetEtwas später folgt die, deren Preis jedoch noch nicht veröffentlicht wurde. Skoda bietet für den Kamiq außerdem einenan, derauf die Vorderräder loslässt. Als Handschalter mit sechs Gängen kostet der Selbstzünder, während für die DSG-Version 23.900 Euro fällig werden.