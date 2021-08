eder neunte Skoda hierzulande heißt, erfolgreicher sind nur Octavia und Karoq. Damit das größte SUV der Tschechen auch nach vier Jahren am Markt nicht einknickt, gibt es jetzt ein Facelift.gehören ab sofort zur Serie, es gibt neue Extras wie(leitet das Licht am Gegenverkehr vorbei, 1090 Euro), perforierte und belüftete Vordersitze (1990 Euro, ab Style),jetzt bis 9,2 Zoll Diagonale, Travel Assist (reagiert auf Staus, Tempolimits und Kurven) undüber eSIM.

Diebleibt wie gehabt, mit einer Ausnahme: In der Spaßversion RS fliegt der 240-PS-Diesel raus und macht Platz für den. Hinter dem Schwenk zum Benziner stehen die jüngste Verschärfung vonund die geringe Diesel-Nachfrage weltweit. Der Benziner aus dem GTI bietet naturgemäß nicht das Drehmoment des alten Diesels (500 Nm), kompensiert das aber mit. Zudem lasten jetzt 65 Kilogramm weniger auf der Vorderachse. Und dank dervergisst der Fahrer glatt, in einem voluminösen SUV mitzu sitzen, so handlich wirkt er. Natürlich lässt sich der Kodiaq RS nicht in die Kurve schmeißen wie einmit Vorderachssperre. Dafür bietet der Skoda. Der dämpft das Untersteuern und verbessert die Traktion beim Herausbeschleunigen aus Kurven, was den Querdynamik-Unterschied zum Golf GTI etwas mildert.