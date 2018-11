B ilderbuchkarriere klingt verharmlosend niedlich, will man den rasanten Aufstieg der SUVs beschreiben. Europaweit wären die Freizeit-Kraxler noch vor 20 Jahren kläglich an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert, heute rollt fast schon jeder dritte Neuwagen als hipper Hochsitz durchs EU-Ländle. Auch bei uns kommen die SUVs in den ersten zehn Monaten des Jahres auf beachtliche 27,2 Prozent – und liegen damit vor ALLEN anderen. Selbst die heiß geliebte Kompaktklasse schafft nur 21,9 Prozent Zulassungsanteil. Kein neuer Trend, aber einer, den anscheinend nichts stoppen kann.

Ist das SUV wirklich mehr als reine Marketing-Mode?

Hartes Duell: Der Audi Q5 muss gegen neuen Audi A6 Avant antreten – und hat wenig Chancen. Obwohl den bekannten SUV-Tugenden wie bequemer Einstieg, gute Übersicht, beruhigender Allradantrieb und abenteuerlustige Optik ja durchaus Nachteile gegenüberstehen. Die Höhe hat negativen Einfluss aufs Handling und das Beladen. Durch die zusätzlichen Kilos und den Allrad verkommen die Trinksitten. Für das oft nur gefühlte Mehr an Auto muss ganz real mehr Geld fließen. Was macht es also aus, das SUV? Um diese Frage zu klären, konfrontieren wir sechs aktuelle Hochsitze mit ihren härtesten Gegnern – Kombis aus gleichem Hause, mit vergleichbarem Motor und von ähnlicher Größe. Hier müssen die SUVs zeigen, ob sie mehr Marketing-Mode sind oder moderne Multifunktionsautos. Direkt vom Band in Neckarsulm fährt der ganz neue Audi A6 Avant dem seit 2016 in Mexiko produzierten Q5 in die Parade. Auch beim Kia Ceed SW ist der Lack kaum trocken, schon will er dem Sportage in dessen drittem Jahr die Show stehlen. Beide werden in der Slowakei montiert.

Wie sich die sexy SUVs gegen die coolen Kombis schlagen, erfahren Sie in der Bildergalerie.