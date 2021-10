Tesla kann man seit dem 18. Oktober 2021 nicht mehr nur Elektroautos kaufen. Der US-amerikanische E-Auto-Pionier hat sich mit dem Start-up Octopus Energy zusammengetan und ist in den deutschen Strommarkt eingestiegen. Damit hat sich energetische Versorgung des Haushalts durch eigene Produkte ermöglichen. Beikann man seit dem 18. Oktober 2021 nicht mehr nurkaufen. Der US-amerikanische E-Auto-Pionier hat sich mit dem Start-upzusammengetan und ist in den deutscheneingestiegen. Damit hat sich Tesla einen weiteren Markt erschlossen und könnte in Zukunft die komplettedes Haushalts durch eigene Produkte ermöglichen.

Tesla und Octopus Energy bieten einen Ökostrom-Tarif an und wollen ihren Kunden nach eigenen Angaben ein "sauberes, digitalisiertes Energiesystem" zur Verfügung stellen – mit einem niedrigen monatlichen Grundpreis, reduzierten Kosten pro Kilowattstunde ohne Aufschlag und einer flexiblen Kündigungsfrist von einem Monat. Zusätzlich soll eine Preisgarantie von einem Jahr kommen.

Erst mal können nur Besitzer einer Solaranlage und einer sogenannten Tesla Powerwall das Angebot nutzen. Die Tesla Powerwall ist ein 114 Kilogramm schwerer Lithium-Ionen-Akkumulator für zu Hause, der beispielsweise die von einer Photovoltaik-Anlage produzierte Energie zwischenspeichern kann. Die Powerwall hat 13,5 kWh Kapazität und kann bis 100 Prozent entladen werden. Typischerweise wird sie im Haus an einer Wand angebracht.

Mehrere Tesla Powerwalls sollen ein virtuelles Kraftwerk schaffen



Mithilfe der Powerwalls will Tesla die Grundlage für eine Disruption am Strommarkt schaffen. Mehrere Powerwalls sollen sich demnach zu virtuellen Kraftwerken zusammenschließen können. Bei Bedarf wird die gespeicherte Energie dann ins öffentliche Stromnetz eingespeist, und die Kundschaft bekommt von den Einnahmen einen Anteil ab. Eine künstliche Intelligenz von Octopus Energy kümmert sich währenddessen darum, den jeweils günstigsten Stromtarif zu ermitteln. Das soll zum Teil sogar stündlich möglich sein.

Seit März 2021 wird das Angebot von Tesla und Octopus Energy in Baden-Württemberg getestet, Mitte Juli kam Bayern dazu. Zu Beginn will Tesla den Strom zum Einkaufspreis an die Kunden weiterreichen. Eine Grundgebühr und eine monatliche Pauschale kommen obendrauf. Wirft man einen Blick in entsprechende Foren, wird der Tarif dort bis zum Ausbau des Powerwall-Netzwerks als "recht teuer" eingeschätzt.